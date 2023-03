Les dirigeants de l'Union Européenne favorables à des mesures pour rivaliser avec avec les Etats-Unis et Chine

BRUXELLES (Reuters) - Les dirigeants de l'Union européenne sont convenus jeudi de soutenir une refonte du marché unique du bloc communautaire, avec des normes simplifiées et d'autres mesures destinées à garantir de pouvoir rivaliser avec la Chine et les Etats-Unis dans les industries et technologies "vertes". Depuis que l'administration du président américain Joe Biden a mis en oeuvre des crédits d'impôt destinés à encourager la transition "verte", via l'Inflation Reduction Act ("IRA"), des craintes sont nées au sein de l'UE sur un possible exode d'industriels européens de l'autre côté de l'Atlantique. Réunis à Bruxelles pour un sommet de deux jours, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE ont déclaré que le marché unique était essentiel pour la croissance économique future du bloc, mais ont souligné des domaines dans lesquels il pouvait être amélioré. Le Conseil européen "appelle à une mesure ambitieuse" pour le marché unique, en particulier "pour le numérique et les services", est-il écrit dans un document publié jeudi à l'issue de la première journée du sommet, qui appelle aussi à améliorer la compétitivité à long-terme de l'UE. Cela passe notamment par une simplification de la réglementation et par l'allègement des fardeaux bureaucratiques, notamment pour accélérer l'octroi de permis pour des projets "verts" ou numériques, est-il indiqué. (Reportage Philip Blenkinsop; version française Jean Terzian)