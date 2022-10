Les dirigeants de l'UE vont continuer à étudier un plafonnement des prix du gaz

par Kate Abnett et Sabine Siebold

BRUXELLES (Reuters) - Les dirigeants des 27 pays membres de l'Union européenne ont décidé aux premières heures de vendredi de poursuivre l'examen des options qui permettraient de limiter les prix de l'énergie, sans toutefois s'accorder sur un plafonnement des prix du gaz.

Les dirigeants ont apporté leur soutien aux propositions visant à lutter contre la flambée des prix de l'énergie présentées plus tôt cette semaine par la Commission européenne.

La première journée du Conseil européen qui se tient à Bruxelles s'est toutefois conclue sans qu'aucune décision définitive ne soit prise concernant un éventuel plafonnement des prix du gaz.

"Nous avons une bonne feuille de route, solide, qui nous permettra de travailler sur les prix de l'énergie", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Dans leurs conclusions, les dirigeants du bloc ont demandé à leurs ministres et à l'exécutif européen de "présenter des décisions concrètes" sur un "corridor temporaire et dynamique des prix des transactions portant sur le gaz naturel" qui permettrait de limiter la hausse des prix.

Ils ont aussi demandé que des décisions soient présentées sur la question d'un plafonnement des prix du gaz utilisé dans la production d'électricité.

"A mes yeux les objectifs de ce conseil sont atteints", a déclaré Emmanuel Macron à l'issue des discussions.

"Par nature, le fait que nous ayons trouvé un accord ce soir (...) envoie de manière très claire un signal aux marchés de notre détermination et de notre unité, et de notre volonté aussi de lutter avec beaucoup de clarté contre toute forme de spéculation", a indiqué le président français.

Les dirigeants des Vingt-Sept n'ont toutefois pas donné de calendrier pour la prise de décision concernant le plafonnement des prix. Les ministres de l'Energie de l'UE se réuniront mardi pour discuter de ces mesures.

