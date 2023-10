Les dirigeants de l'UE veulent renforcer les frontières et faciliter les expulsions

BRUXELLES (Reuters) - Les dirigeants de la Belgique et de la Suède ainsi que le vice-Président de la Commission européenne ont promis mercredi de renforcer la sécurité aux frontières et d'accélérer les expulsions de l'espace Schengen, après qu'un demandeur d'asile tunisien a abattu deux supporters de football suédois mardi à Bruxelles. Ils se sont exprimés après avoir rendu hommage aux victimes de l'attentat perpétré lundi dans la capitale belge et après avoir condamné ce qu'ils ont qualifié d'attaque terroriste brutale. Le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, a déclaré que l'espace Schengen ne survivrait pas si les frontières extérieures de l'UE n'étaient pas mieux protégées. "Si nous ne sommes pas en mesure de protéger nos frontières communes, nous ne pourrons pas maintenir la libre circulation au sein de l'Europe", a-t-il déclaré. Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, a estimé de son côté que l'UE avait également besoin d'un système plus efficace pour renvoyer les personnes en situation irrégulière. "Nous devons nous attaquer à ce problème et nous ne pouvons le faire que de manière coordonnée", a-t-il déclaré. La Commission européenne a affirmé que le nouveau pacte migratoire de l'Union européenne contribuerait à prévenir de nouveaux incidents similaires en permettant des expulsions plus rapides des étrangers considérés comme une menace pour la sécurité. "L'Europe est la solution, à condition que ces (nouvelles) règles soient adoptées", a déclaré Margaritis Schinas, vice-président de la Commission chargé des questions migratoires et commissaire à la Promotion du mode de vie européen, lors d'une conférence de presse. Le nouveau pacte a été provisoirement accepté par la plupart des pays de l'UE et fait actuellement l'objet de négociations avec le Parlement européen, les responsables espérant qu'un accord sera conclu cette année. Les ministres de l'immigration de l'UE discuteront de ces projets à Bruxelles jeudi, tout comme les dirigeants nationaux la semaine prochaine. (Reportage Marine Strauss, Gabriela Baczynska et Ingrid Melander ; avec la contribution de Sudip Kar-Gupta, Johnny Cotton, Anna Ringstrom et Benoit van Overstraeten ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)