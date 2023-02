Les dirigeants de l'UE pourraient se rendre en Chine d'ici la mi-2023, selon l'ambassadeur chinois auprès de l'UE

Les dirigeants de l'UE pourraient se rendre en Chine d'ici la mi-2023, selon l'ambassadeur chinois auprès de l'UE













Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - L'ambassadeur chinois auprès de l'Union européenne Fu Cong a déclaré que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel, pourraient se rendre en Chine au premier semestre 2023, a rapporté le journal chinois Global Times. Les préparatifs en vue de la visite des deux hauts responsables européens sont en cours et "de fréquentes visites mutuelles de haut niveau" entre l'UE et la Chine devraient bientôt débuter, a dit Fu Cong dans une interview. Les diplomates européens ont critiqué le refus de la Chine de qualifier la guerre en Ukraine d'invasion ou de demander à la Russie de retirer ses troupes du territoire ukrainien. Fu Cong a estimé que la colère de l'UE à l'égard de la Chine sur la question de l'Ukraine était "tout à fait irrationnelle" et que Pékin ne souhaitait pas voir ce problème affecter le développement de ses liens avec le bloc. (Reportage Eduardo Baptista; version française Camille Raynaud)