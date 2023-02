Les dirigeants de l'UE en visite à Kyiv expriment leur soutien à l'Ukraine

par Max Hunder KYIV (Reuters) - Le président Volodimir Zelensky a reçu vendredi à Kyiv les dirigeants de l'Union européenne et la promesse de leur soutien durable face à l'invasion russe, sans pour autant obtenir de calendrier précis concernant une adhésion de l'Ukraine au bloc communautaire. Le président ukrainien, qui espérait que l'UE accorde à l'Ukraine une adhésion accélérée, a profité du sommet pour demander à ses alliés de lui fournir des armes à longue portée afin de repousser les forces russes, notamment dans la région de Bakhmout. "Si les (livraisons d'armes), notamment d'armes à longue portée, s'accélèrent, nous pourrons non seulement rester à Bakhmout, mais reprendre le Donbass, occupé depuis 2014", a déclaré Volodimir Zelensky lors d'une conférence de presse conjointe organisée à l'issue du sommet. Les soldats ukrainiens sont engagés depuis plusieurs mois dans une bataille d'usure contre les forces russes à Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, où d'intenses combats ont toujours lieu. "Personne ne cédera Bakhmout. Nous combattrons tant que nous le pourrons. Bakhmout est notre forteresse", a dit Volodimir Zelensky. SIRÈNES D'ALERTE AÉRIENNE Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti par deux fois vendredi dans la capitale ukrainienne alors que se déroulait cette réunion inédite entre Volodimir Zelensky, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen Charles Michel et une quinzaine de commissaires européens. Aucun tir de missile russe n'a été signalé. Ce sommet intervient à trois semaines du premier anniversaire du déclenchement de l'opération d'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février 2022, qui a fait des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et provoqué une crise alimentaire et énergétique mondiale. Les discussions ont notamment porté sur l'envoi d'armes et une aide financière supplémentaires à l'Ukraine, un accès accru des produits ukrainiens au marché européen et les nouvelles sanctions préparées par Bruxelles. L'UE ne s'est toutefois pas engagée à accorder une procédure d'adhésion accélérée à l'Ukraine. Kyiv a fait acte de candidature peu après le début de l'invasion russe. "Il n'y a pas de calendrier strict, mais des objectifs doivent être atteints", a indiqué Ursula von der Leyen lors de la conférence de presse. La présidente de la Commission européenne a salué les efforts "extraordinaires" déployés par Kyiv pour effectuer des réformes alors que la guerre fait rage dans l'est et le sud du pays. "Je suis persuadé que l'Ukraine mérite d'obtenir dès cette année le lancement de négociations sur son adhésion à l'UE", a déclaré jeudi Volodimir Zelensky après s'être déjà entretenu avec Ursula von der Leyen et d'autres responsables de la Commission européenne. L'UE a toutefois souligné la nécessité pour l'Ukraine de poursuivre ses mesures de lutte contre la corruption et de réformer son système judiciaire pour le protéger des ingérences politiques. Le processus d'adhésion, assorti de multiples critères politiques, économiques et juridiques, prend de toutes façons des années, même pour un pays candidat qui n'est pas en guerre. (Rédaction de Reuters; version française Jean Terzian, Jean-Stéphane Brosse et Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)