Les dirigeants de l'Asean réunis en sommet pour affirmer la pertinence du bloc

Les dirigeants de l'Asean réunis en sommet pour affirmer la pertinence du bloc













Crédit photo © Reuters

par Kate Lamb DJAKARTA (Reuters) - Les dirigeants des pays d'Asie du Sud-Est se réunissent mardi dans la capitale indonésienne Djakarta pour un sommet annuel organisé sur fond de divisions entre les dix membres du bloc, qui sont dans l'impasse sur la gestion de la crise en Birmanie et font face à une rivalité USA-Chine accrue dans la région. Il est attendu que l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) tente d'affirmer sa pertinence en dépit des divergences sur la position à adopter à l'égard de la Birmanie, où l'armée a pris le pouvoir en 2021 à la faveur d'un coup d'Etat sanglant contre le gouvernement démocratiquement élu. "Les regards de nos populations sont sur nous pour prouver que l'Asean est toujours pertinente et peut contribuer à la paix, stabilité et prospérité dans la région", a déclaré lundi la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi. Les dirigeants de l'Asean doivent se pencher sur un plan de paix appelant à la cessation de toutes les hostilités et à un dialogue inclusif pour résoudre la crise en Birmanie, où aucun signe de désescalade n'est apparent depuis le putsch. Cette absence d'avancée sur le dossier a alimenté les frustrations et mis en exergue les divisions internes du bloc régional, au sein duquel sont érigées en priorités l'unité et la non-ingérence dans les affaires internes de ses membres. Si l'Indonésie a tenté d'évoquer la crise birmane avec les parties prenantes, des démarches unilatérales engagées par la Thaïlande pour inclure les dirigeants militaires du pays - lesquels sont bannis des réunions à haut niveau de l'Asean - ont nui à la crédibilité du bloc et provoqué des tensions. Cet ultime sommet régional de l'année intervient par ailleurs plusieurs jours après que la Chine a publié une carte dans laquelle elle revendique la souveraineté d'une partie élargie de la mer de Chine méridionale. La Malaisie, le Vietnam et les Philippines, membres de l'Asean, ont dénoncé cette carte, alors que les trois pays ont leurs propres revendications territoriales dans ces eaux, divergentes de celles de la Chine. (Reportage Kate Lamb; version française Jean Terzian)