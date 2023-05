Les diamants russes dans le viseur du G7, selon un responsable UE

Crédit photo © Reuters

HIROSHIMA, Japon (Reuters) - Les dirigeants du G7 vont discuter de la manière dont ils pourraient tracer le commerce de diamants russes, ce qui pourrait constituer une première étape vers l'instauration de restrictions, a déclaré jeudi à Reuters un responsable du G7. "Vous pouvez vous attendre à ce que ce soit mentionné dans le communiqué du G7", a-t-il dit à des journaliste. La question des diamants russes et celle de sanctions qui pourraient les viser n'est pas neuve et comme souvent suscite des divergences au sein de l'Union européenne. La Belgique, qui abrite à Anvers le principal centre de négoce de diamants au monde, s'y est ainsi toujours opposée. Cela n'a pas dissuadé la Pologne de proposer en avril une nouvelle série de sanctions contre la Russie du fait de l'invasion de l'Ukraine, proposant un durcissement des sanctions visant le pétrole russe et la mise en place d'un dispositif visant les importations de diamants. Le responsable européen a prévenu qu'aucun accord ne serait trouvé à ce stade au sein du bloc communautaire tout en se disant optimiste sur les chances d'avancées au cours du sommet qui réunit de vendredi à dimanche les dirigeants du G7 à Hiroshima. Selon le Centre mondial du diamant d'Anvers, des sanctions feraient perdre à la ville quelque 30% de son activité diamantaire et bénéficieraient avant tout aux centres de négoce concurrents. Il dit considérer que la décision d'acheter ou non des pierres précieuses russes doit avant tout revenir au client. (Reportage John Irish; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)