Les deux otages libérées par le Hamas remises à Israël

Crédit photo © Reuters

JERUSALEM/LE CAIRE/GAZA (Reuters) - Les Brigades Al Qassam ont relâché deux otages de nationalité américaine, une femme et sa fille, "pour des raisons humanitaires" après une médiation du Qatar, a annoncé vendredi un porte-parole de la branche armée du Hamas. Selon une source de Reuters, les deux otages ont été remis au Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Dans un communiqué, les services du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, indique que les deux femmes, Judith et Natalie Raanan, étaient en route pour une base militaire située dans le centre d'Israël. Abou Obeida, porte-parole des Brigades Al Qassam, a justifié ces libérations par des "motifs humanitaires et pour prouver au peuple américain et au monde que les déclarations du président Biden et de son administration fasciste sont fausses et sans fondement". Le Hamas a enlevé près de 200 personnes lors de son attaque du 7 octobre dernier. (Enas Alashray; version française Nicolas Delame)