Les députés refusent l'examen du texte immigration, gifle pour le gouvernement

par Elizabeth Pineau PARIS (Reuters) - Les députés ont renvoyé lundi, avant même son examen par l'Assemblée nationale, le projet de loi sur l'immigration porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la gauche, le Rassemblement national et une partie des élus Les Républicains se coalisant pour infliger un camouflet au gouvernement. Ce dernier, fragilisé, a désormais trois possibilités : laisser le texte retourner au Sénat, où les Républicains, majoritaires, l'avaient durci lors de son examen en première lecture avant de nouveaux assouplissements décidés par les députés en commission; convoquer une commission mixte paritaire composée de députés et de sénateurs pour tenter de parvenir à un compromis; ou retirer le texte. La motion de rejet déposée par les écologistes a été adoptée par 270 voix contre 265. Des appels à la démission de Gérald Darmanin ont immédiatement fusé dans les rangs de la gauche à l'annonce du résultat. "L'Assemblée a le dernier mot, là elle a eu le premier", a dit à Reuters le député écologiste Julien Bayou. Devant les journalistes dans les couloirs au Palais-Bourbon, Marine Le Pen, présidente du groupe RN, a évoqué pour sa part un désaveu pour le gouvernement, qui ne dispose pas de majorité absolue à la chambre basse. Gérald Darmanin devait être reçu dans la soirée par le président de la République, Emmanuel Macron, a-t-on appris auprès de l'Elysée. La tâche est d'autant plus compliquée pour le ministre de l'Intérieur qu'il a martelé son refus de recourir à l'article 49.3 de la Constitution permettant l'adoption d'un texte sans vote, à condition qu'aucune motion de censure ne fasse chuter le gouvernement. Il n'est de toute façon pas certain que l'équipe d'Elisabeth Borne puisse utiliser cet outil constitutionnel. Le Rassemblement national considère que le gouvernement a déjà eu recours à cet article pour faire passer la loi de programmation des finances publiques. Or cette cartouche ne peut être utilisée qu'une seule fois par session parlementaire, hors textes budgétaires. Saisi, le Conseil constitutionnel devrait se prononcer sur la question en milieu de semaine. DARMANIN PLAIDE EN VAIN POUR LE DÉBAT Avant le vote sur la motion de rejet, Gérald Darmanin s'était une nouvelle fois dit prêt au débat et à des compromis pour permettre l'examen de son texte, décrié par la gauche qui dénonce les durcissements sur les conditions d'accueil des étrangers et rejeté par une partie de la droite et le RN en raison notamment de la possibilité de régulariser des sans-papiers employés dans des secteurs économiques en mal de main d'oeuvre. "Refuser le débat, c'est refuser ce que demandent les Français", a lancé Gérald Darmanin aux députés, alors que les sondages montrent que l'immigration fait partie des sujets de préoccupation dans l'opinion. Le ministre a assuré que le gouvernement s'engageait à répondre "dès début 2024" aux questions des sénateurs sur une réforme de l'Aide médicale d'État (AME), supprimée par le Sénat avant d'être rétablie en commission des Lois à l'Assemblée. "Le gouvernement s'engage dans les tout prochains temps à répondre aux questions sur une évaluation et une réforme de l'AME", a-t-il dit. Le Rassemblement national, qui compte 88 députés, juge le projet de loi trop peu ambitieux. Plusieurs points du texte, promesse de campagne d'Emmanuel Macron répondant à une préoccupation majeure des Français selon les sondages d'opinion, font débat. Outre le rétablissement de l'Aide médicale d'Etat supprimée par le Sénat, les députés ont assoupli en commission les conditions de régularisation de travailleurs étrangers dans les métiers en tension comme la restauration et le bâtiment, ce que certains députés LR considèrent comme une "ligne rouge". Le texte remanié en commission encadre le pouvoir du préfet, qui pourrait s'opposer à la délivrance du titre de séjour en cas de menace à l'ordre public, non-respect des valeurs de la République ou de polygamie. Les députés ont supprimé la création d'un fichier national des mineurs non accompagnés délinquants. La commission a remplacé l'idée de permettre au Parlement de fixer chaque année des quotas d'immigration par une obligation pour le gouvernement de présenter annuellement aux parlementaires des "objectifs chiffrés" sur trois ans. Le texte voté en commission restreint les conditions d'accès au titre "étranger malade". Il facilite l'expulsion des étrangers condamnés et renforce les conditions de ressources nécessaires pour les étrangers éligibles au regroupement familial. (Reportage Elizabeth Pineau, avec Kate Entringer et Bertrand Boucey)