Les députés européens approuvent en commission un projet de règles plus strictes en matière d'IA

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les députés européens ont approuvé jeudi lors d'un vote décisif en commission un projet de législation plus stricte des outils utilisant l'intelligence artificielle (IA) comme ChatGPT, une étape supplémentaire vers l'adoption de nouvelles règles régissant l'IA au sein de l'Union européenne (UE). La très attendue législation sur l'IA de l'UE devrait être la première au monde régissant cette technologie, avec de nouvelles règles concernant l'utilisation de la reconnaissance faciale, la surveillance biométrique et d'autres applications de l'IA. Après deux ans de négociations, le projet devrait maintenant passer à l'étape suivante du processus législatif et être finalisé avec la Commission européenne et les différents États membres. "Il s'agit d'un accord délicat. Mais c'est un paquet qui, je pense, apporte quelque chose à tous ceux qui ont participé à ces négociations", a déclaré Dragos Tudorache, co-rapporteur du texte avant le vote des deux commissions parlementaires. "Nous avons réussi à trouver un compromis qui réglemente l'IA de manière proportionnée, protège les droits civils et stimule l'innovation et l'économie", a déclaré à Reuters l'eurodéputée allemande Svenja Hahn. Lors du vote de jeudi matin, les députés ont donné leur feu vert à l'interdiction de l'utilisation de la reconnaissance faciale dans les espaces publics et des outils de police prédictive, et ont accepté d'imposer de nouvelles mesures de transparence sur les applications d'IA générative comme ChatGPT, développé par OpenAI. Le projet de législation sera soumis à un vote en séance plénière au Parlement européen en juin, avant que les termes définitifs ne soient convenus dans le cadre de négociations impliquant des représentants du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne. (Reportage Foo Yun Chee, Martin Coulter, Supantha Mukherjee et Bart Meijer ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)