Les Démocrates suédois ne sont pas les bienvenus au banquet Nobel, selon la fondation

STOCKHOLM (Reuters) - Les Démocrates suédois, parti anti-immigration devenu la deuxième force politique en Suède à l'issue des élections législatives du mois dernier, ne sont pas les bienvenus au banquet Nobel, a déclaré la Fondation Nobel mardi.

Les lauréats de cette année, dont l'ancien président de la Réserve fédérale Ben Bernanke et la romancière française Annie Ernaux, seront célébrés en présence de nombreuses personnalités lors d'un banquet à Stockholm le 10 décembre.

Les chefs de parti suédois sont traditionnellement invités à l'événement, qui célébrera aussi les lauréats des deux dernières années, durant lesquelles le banquet a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19. Comme les années précédentes, la Fondation Nobel n'a toutefois pas invité les Démocrates suédois.

"Le prix Nobel est fondé sur le respect de la science, de la culture, de l'humanisme et de l'internationalisme", a déclaré la Fondation Nobel dans un communiqué sur son site internet.

"Ce respect est également à la base des réalisations qui sont célébrées et mises en valeur lorsque les lauréats du prix Nobel et les invités du monde entier sont conviés à la cérémonie de remise du prix Nobel et au banquet du 10 décembre", a-t-elle ajouté.

Les Démocrates suédois n'ont pas pu être joints immédiatement pour un commentaire.

Alors que le prix Nobel de la paix a été décerné conjointement au militant des droits de l'homme biélorusse Ales Bialiatski et aux ONG de défense des droits humains russe Memorial et ukrainienne Centre pour les libertés civiles, la Fondation Nobel a aussi refusé de convier au banquet les ambassadeurs de Russie et de Biélorussie.

"La Fondation Nobel invite les ambassadeurs en poste en Suède, mais compte tenu de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Fondation a choisi de ne pas inviter les ambassadeurs de Russie et de Biélorussie à la cérémonie de remise du prix Nobel à Stockholm", indique-t-elle dans son communiqué.

(Reportage Johan Ahlander, version française Augustin Turpin, édité par Bertrand Boucey)