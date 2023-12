Les demandeurs d'asile pourraient "submerger" certaines parties de l'Europe, déclare Sunak en Italie

ROME (Reuters) - Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a mis en garde samedi en Italie contre une menace de "submersion" de certaines parties de l'Europe par des vagues de réfugiés. Venu en Italie à l'invitation du parti de la présidente du Conseil Giorgia Meloni, il a plaidé pour des réformes du droit d'asile, alors que son gouvernement projette de transferer des clandestins vers le Rwanda. Le chef du gouvernement britannique a dénoncé des "ennemis" qui "conduisent "délibérément les gens vers nos côtes pour tenter de déstabiliser nos sociétés". "Si nous ne résolvons pas ce problème, les chiffres ne feront qu'augmenter. Nos pays seront submergés et notre capacité à aider ceux qui ont le plus besoin de notre aide sera dépassée", a-t-il dit. "Si cela nous oblige à actualiser nos lois et à mener un dialogue international pour modifier les cadres d'après-guerre en matière d'asile, alors nous devons le faire." L'ancienne ministre britannique de l'Intérieur, Suella Braverman, a appelé à modifier la Convention des Nations Unies sur les réfugiés, qui oblige tous les signataires à donner asile aux personnes fuyant les persécutions. Cette disposition constitue l'un des principaux obstacles juridiques aux efforts du gouvernement britannique visant à empêcher les traversées en bateau et à envoyer les demandeurs d'asile potentiels au Rwanda. La Grande-Bretagne et l'Italie ont annoncé samedi leur intention de cofinancer le voyage retour de migrants bloqués en Tunisie, selon des déclarations des deux pays, qui n'ont pas précisé le montant de l'enveloppe. Rome et Tirana ont signé le mois dernier un accord qui prévoit que l’Italie ouvre en Albanie, pays non membre de l’Union européenne, deux centres pour accueillir des migrants. (Reportage de Francesca Landini et Andrew MacAskill; version française Elizabeth Pineau)