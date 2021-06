Les dates de l'élection présidentielle de 2022 annoncées mercredi prochain, dit Attal

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les dates pour les deux tours de l'élection présidentielle de 2022 seront annoncées mercredi prochain à l'issue du conseil des ministres, a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Une source gouvernementale a indiqué mardi à Reuters que la prochaine élection présidentielle en France aurait lieu les 10 et 24 avril 2022.

Interrogé sur ce calendrier, Gabriel Attal a précisé qu'il serait discuté en conseil des ministres mercredi prochain et qu'il ferait des annonces dans la foulée.

"L'article 7 de la Constitution qui encadre les élections présidentielles laisse assez peu de possibilités sur les dates d'organisation des scrutins", a néanmoins observé Gabriel Attal.

"Il me semble qu'il y a deux options sur la table : les 10 et 24 avril et les 17 avril et 1er mai. Dans le second cas, cela comporte deux zones de vacances et par ailleurs, le second tour se tiendrait un 1er mai qui est un jour férié", a-t-il dit mercredi lors d'une conférence de presse.

"C'est ce constat que je fais. A ce stade, la décision n'a pas été actée", a ajouté Gabriel Attal.

Plus tôt dans la matinée, le porte-parole du gouvernement avait déclaré au micro de BFMTV/RMC que les dates évoquées du 10 et 24 avril constituaient "une piste très sérieuse".

(Blandine Hénault et Claude Chendjou, édité par Laetitia Volga)