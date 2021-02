Les Daft Punk annoncent leur séparation après 28 ans de collaboration

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le duo français de musique électronique Daft Punk, emblème de la "french touch" aux succès planétaires, a annoncé lundi sa séparation après vingt-huit ans de collaboration.

Le duo composé de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo a diffusé une vidéo baptisée Epilogue, aux images extraites de leur film Electroma sorti en 2006, où s'affichent les dates 1993-2021.

Interrogée par le site Variety, leur collaboratrice Kathryn Frazier a confirmé leur séparation, sans autres détails.

Les deux musiciens au visage dissimulé sous des casques de robots, qui se sont connus au lycée à Paris, ont publié seulement quatre albums en 28 ans.

Dès le premier, Homework, en 1997, les Daft Punk acquièrent une renommée internationale avec le titre "Around the World".

Leur succès continuera à grandir au fil de leurs sorties d'albums, Discovery en 2001, Human After All en 2005 et Random Access Memories en 2013, qui récoltera cinq Grammy Awards, dont celui du meilleur album et du meilleur enregistrement avec "Get Lucky", chanté par Pharrell Williams.

(Christian Lowe, Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)