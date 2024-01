Les créations d'emplois ont été plus élevées que prévu en décembre aux Etats-Unis

PARIS (Reuters) - L'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en décembre, montre le rapport mensuel du département du Travail publié vendredi. Ce rapport recense 216.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier aux Etats-Unis, contre 199.000 en novembre, alors que les économistes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne 170.000. Le taux de chômage est resté stable à 3,7% en décembre comme le mois précédent, contre une prévision de 3,8%. Le salaire horaire moyen a quant à lui augmenté de 0,4% en décembre, au même rythme qu'en novembre, contre une prévision de +0,3%. Sur une base annuelle, sa progression atteint 4,1% après +4,0% le mois précédent et un consensus à +3,9%. A Wall Street, les contrats à terme sur indices accroissent leurs pertes après la publication du rapport sur l'emploi. Ils suggèrent une baisse de 0,19% pour le Dow Jones, de 0,20% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,21% pour le Nasdaq. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)