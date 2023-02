Les craintes sur l'inflation font baisser les indices de Wall Street

Les craintes sur l'inflation font baisser les indices de Wall Street













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York baisse dans les premiers échanges jeudi, la hausse plus importante qu'attendu des prix à la production aux Etats-Unis faisant craindre que la Réserve fédérale continue le relèvement des taux d'intérêt plus longtemps que prévu. L'indice Dow Jones perd 331,07 points, soit 0,97%, à 33.796,98 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 1,33% à 4.092,44 points. Le Nasdaq Composite cède 1,64%, soit 198,11 points, à 11.872,483. L'indice des prix à la production a augmenté de 0,7% le mois dernier après la baisse de 0,2% enregistrée en décembre et en rythme annuel, la hausse ressort à 6,0% contre 6,5%. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à une progression de 0,4% sur un mois et de 5,4% sur un an. "Les chiffres de l'inflation continuent d'être plus élevés que prévu et ne montrent pas vraiment de désinflation. On s'attend maintenant à ce que la Fed augmente les taux et soit plus agressive à l'avenir", a déclaré Chris Zaccarelli, chez Independent Advisor Alliance. "Nous constatons également que le marché de l'emploi reste très solide, les demandes d'indemnisation étant moins nombreuses que prévu", a ajouté le gérant, faisant référence à la légère baisse des inscriptions au chômage lors de la semaine. Les signes d'une économie solide associés à l'accélération des prix à la consommation en janvier ont récemment suscité des inquiétudes chez les traders, qui espéraient voir la banque centrale américaine arrêter prochainement la remontée des coûts d'emprunt, voire baisser les taux. La présidente de la Fed de Cleveland Loretta Mester, qui ne prend pas part au vote du Comité cette année, a estimé que les données plaidaient pour un objectif de taux de fonds fédéraux à plus de 5% pour un certain moment, malgré les progrès réalisés sur l'inflation. Avec la baisse des rendements des emprunts d'Etat, les grandes valeurs technologiques reculent: Tesla, Nvidia, Alphabet et Apple perdent de 0,93% à 3,12%. Cisco Systems grimpe de 6,19%, le fabricant d'équipements de réseau ayant relevé sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)