Les craintes pour l'économie font plonger les actions en Europe

Crédit photo © Reuters

par Patrick Vignal

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont fortement reculé vendredi dans un climat d'aversion au risque entretenu par les doutes sur les perspectives économiques et les craintes pour l'évolution de la situation sanitaire.

À Paris, le CAC 40 a perdu 1,58% à 4.962,93 points. Le Footsie britannique a cédé 1,55% et le Dax allemand a abandonné 0,71%.

L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 1,13%, le FTSEurofirst 300 de 1,19% et le Stoxx 600 de 1,2%.

La nervosité des investisseurs au terme d'une semaine qui avait pourtant bien débuté pour les actifs risqués a été illustrée par un bond de 6% de l'indice mesurant la volatilité implicite de l'EuroStoxx 50.

Sur l'ensemble d'une semaine contrastée, le CAC 40 a gagné 1,5% et le Stoxx 600 a pris 1,2%.

Si la confirmation d'une contraction record de 12,1% de l'économie de la zone euro au deuxième trimestre a peu joué sur les indices, la décision prise par le Royaume-Uni d'instaurer une "quatorzaine" pour tous les voyageurs en provenance de France et des Pays-Bas et de mauvais indicateurs économiques chinois ont en revanche alimenté les inquiétudes sur le rythme de la reprise économique.

La France, où l'évolution de l'épidémie inquiète, a dit regretter le choix de la Grande-Bretagne et a annoncé qu'elle allait prendre une mesure similaire au nom de la règle de réciprocité.

En Chine, les ventes au détail ont baissé sur un an en juillet alors qu'elles étaient attendues en hausse et la production industrielle est elle aussi ressortie sous les attentes, soulignant la fragilité du rebond de la deuxième économie mondiale.

VALEURS EN EUROPE

L'indice Stoxx du secteur des transports et loisirs a perdu 2,3%, la plus forte baisse sectorielle en Europe, après les mesures imposées par les autorités britanniques aux voyageurs en provenance de France et des Pays-Bas.

A Paris, la plus forte baisse d'un CAC 40 intégralement dans le rouge est pour le groupe hôtelier Accor, qui a cédé 3,93%.

Ailleurs en Europe, le voyagiste Tui (-8,44%) et la compagnie aérienne à bas coûts easyJet (-6,55%) figurent parmi les plus fortes baisses du Stoxx 600.

A WALL STREET

Les indices de Wall Street évoluent prudemment à l'heure de la clôture en Europe après de nouvelles données témoignant de la perte d'élan de l'économie américaine.

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont ainsi rebondi moins fortement que prévu en juillet, une tendance qui pourrait se prolonger avec la recrudescence des cas de contamination par le coronavirus dans plusieurs Etats américains.

TAUX

Le regain d'aversion au risque fait reculer de près de deux points de base le rendement des Treasuries à dix ans, qui repasse en dessous à 0,7% après avoir atteint la veille son plus haut niveau depuis le 24 juin, à 0,727%, en réaction à la demande relativement faible suscitée par une adjudication à 30 ans.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a perdu plus d'un point de base à -0,42%.

CHANGES

Sur le marché des devises, le dollar recule de 0,2% face à un panier de référence et l'euro en profite pour remonter au-dessus de 1,18 dollar.

PÉTROLE

Les deux contrats de référence sur le brut perdent autour de 0,4%, pénalisés par des craintes pour la demande. Le baril de Brent se traite à 44,75 dollars et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) à 42,07 dollars.

A SUIVRE LUNDI :

Les marchés réagiront lundi à la reprise, prévue ce week-end, des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

Du côté de la conjoncture, la journée sera dominée par l'annonce de l'évolution du produit intérieur brut (PIB) du Japon au deuxième trimestre.

