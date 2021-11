Les craintes liées à Omicron devraient faire rechuter les actions (actualisé)

30 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mardi à l'ouverture, les inquiétudes provoquées par le variant Omicron du coronavirus replongeant les marchés dans un climat d'aversion généralisée au risque. Les contrats à terme se sont retournés à la baisse après des déclarations du directeur général de Moderna, pour signaler un repli de 1,6% pour le CAC 40 parisien, de 1,09% pour le Dax à Francfort, de 1,11% pour le Footsie 100 et de 1,3% pour l'EuroStoxx 50. Stéphane Bancel a déclaré dans une interview au Financial Times que les vaccins existants contre le COVID-19 ne seraient probablement pas aussi efficaces contre le variant Omicron que contre les précédentes souches du coronavirus, ravivant les inquiétudes des marchés financiers sur l'évolution de la pandémie et son impact sur l'économie. "La chute des marchés ce matin montre que le sentiment va rester extrêmement instable jusqu'à ce que nous ayons une idée plus claire de ce qui va suivre concernant le nouveau variant", a commenté Michael Hewson chez CMC Markets. "En raison de ces dernières évolutions du virus, les marchés réduisent également leurs attentes sur le moment où les banques centrales pourraient envisager d'accélérer la normalisation de leur politique monétaire", a poursuivi l'analyste dans une note.

Dans ce contexte, les opérateurs de marchés suivront avec attention à 15h00 GMT l'audition du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, devant la commission bancaire du Sénat américain où ils seront certainement interrogés sur l'impact du variant Omicron et sur l'inflation toujours élevée. Sur ce dernier front, les investisseurs prendront connaissance de la première estimation des prix à la consommation en zone euro en novembre, à 10h00 GMT.

LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme de Wall Street indiquent une ouverture en baisse de 0,5% à 1% après le rebond enregistré lundi, les investisseurs ayant été rassurés par les propos de Joe Biden qui souhaite éviter tout nouveau confinement pour le moment aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a gagné 0,68% à 35.135,94 points, le S&P-500 a pris 1,32%, à 4.655,27 points, et le Nasdaq Composite a avancé de 1,88% à 15.782,83 points.

EN ASIE Le Nikkei à Tokyo a perdu 1,63%, enchaînant trois séances négatives pour tomber au plus bas depuis le 6 octobre. En Chine, les marchés ont fini la journée sur un repli plus limité après la hausse plus forte que prévu de l'activité manufacturière en novembre. Le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale a cédé 0,4%. A Hong Kong par contre, l'indice Hang Seng perd 1,91%, au plus bas depuis septembre 2020, les inquiétudes sur la réglementation du secteur technologique et celui des jeux s'ajoutant à celles sur le COVID-19. Suncity, un organisateur de voyages pour les grosses fortunes à destination des casinos de Macao, plonge de 44,31% après l'arrestation de son directeur général, Alvin Chau, et de dix autres personnes pour des liens présumés avec des jeux illégaux transfrontaliers et du blanchiment d'argent. TAUX Le regain d'aversion au risque entraîne un repli marqué des rendements obligataires de référence: sur le marché américain, celui des Treasuries à dix ans perd 6,6 points de base à 1,4613%, au plus bas en vingt jours. Son équivalent allemand recule d'environ deux points, à -0,336%.

CHANGES L'aversion au risque domine aussi les évolutions sur le marché des devises, avec entre autres une progression de 0,33% pour le yen face au dollar et de 0,17% pour le franc suisse. Le dollar recule de 0,3% face à un panier de référence et de 0,2% face à l'euro, qui remonte à 1,1314.

PÉTROLE Le marché pétrolier souffre des craintes pour la demande alimentées par l'évolution de la pandémie de COVID-19 : le Brent abandonne 3,16%, à 71,12 dollars le baril, et le brut américain (West Texas Intermediate, WTI) 3,06% à 67,81 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU MARDI 30 NOVEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Consommation des ménages octobre n.d. -0,2% FR 07h45 PIB définitif T3 +3,0% +3,0%* - sur un an n.d +3,3%* FR 07h45 Inflation (1re estimation) novembre +0,2% +0,4% - sur un an +3,3% +3,2% EZ 10h00 Inflation en zone euro (1re novembre +4,4 +4,1% estimation) sur un an *Premières estimations LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 34716,00 -361,00 -1,03% S&P-500 4614,25 -36,75 -0,79% Nasdaq-100 16313,00 -77,75 -0,47% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 35135,94 +236,60 +0,68% +14,80% S&P-500 4655,27 +60,65 +1,32% +23,94% Nasdaq 15782,83 +291,18 +1,88% +22,46% Nasdaq 100 16399,24 +373,66 +2,33% +27,24%

MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1809,35 +13,24 +0,74% +17,76% Eurostoxx 50 0,00 +19,93 +0,49% +15,67% CAC 40 0,00 +36,52 +0,54% +22,06% Dax 30 0,00 +23,82 +0,16% +11,39% FTSE 7109,95 +65,92 +0,94% +10,05% SMI 0,00 +21,53 +0,18% +14,18% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1312 1,1291 +0,19% -7,38% Dlr/Yen 113,17 113,52 -0,31% +9,69% Euro/Yen 128,03 128,19 -0,12% +0,87% Dlr/CHF 0,9217 0,9230 -0,14% +4,14% Euro/CHF 1,0427 1,0418 +0,09% -3,52% Stg/Dlr 1,3314 1,3311 +0,02% -2,63% Indice $ 96,0290 96,3410 -0,32% -0,15% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund 172,2900 +0,2700 Bund 10 ans -0,3350 -0,0120 Bund 2 ans -0,7660 -0,0080 OAT 10 ans 0,0300 -0,0110 +36,50 Treasury 10 ans 1,4664 -0,0630 Treasury 2 ans 0,4902 -0,0200 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 67,83 69,95 -2,12 -3,03% +10,82% Brent 71,12 73,44 -2,32 -3,16% +7,71%