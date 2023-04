Les craintes de ralentissement économique pèsent à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York recule peu après l'ouverture jeudi, pénalisée par la peur d'un net ralentissement de l'économie américaine, alimentée par une nouvelle statistique sur l'emploi. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 53,73 points, soit 0,16%, à 33.428,99 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,40% à 4.074,09 points. Le Nasdaq Composite cède 0,77%, soit 92,569 points, à 11.904,293. Un an après le début de resserrement monétaire de la Réserve fédérale, le marché du travail montre des signes de détente sous l'effet de la remontée des taux. Le nombre des inscriptions au chômage pour la semaine au 1er avril a été plus important que prévu à 228.000 et celui de la semaine précédente a été revu pour montrer 48.000 demandes supplémentaires par rapport à l'estimation initiale. "Les derniers bastions de l'économie commencent à s'affaiblir, ce qui annonce une récession", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities. "Le marché du travail commence à s'affaiblir, ce qui joue en faveur de la Fed. Les contrats à terme sur les 'Fed funds' indiquent une probabilité de 57% que la banque centrale américaine fasse une pause dans ses hausses de taux en mai, d'après l'outil Fedwatch de CME Group. La publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi pourrait influencer ses anticipations mais le marché boursier américain, qui sera alors fermé pour le week-end de Pâques, en prendra connaissance la semaine prochaine. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)