Les contrôleurs aériens lèvent leur préavis de grève pour vendredi

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA) a levé son préavis de grève pour vendredi à la suite d'un accord sur ses revendications, a-t-il annoncé mardi. Le premier syndicat des contrôleurs aériens en France exigeait de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) une revalorisation indemnitaire en raison de l'inflation et la mise en place de négociations annuelles obligatoires. La France accueille depuis vendredi la Coupe du monde de rugby et ce, jusqu'au 28 octobre. (Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)