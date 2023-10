Les contrats à terme sur la dette européenne prévus pour 2024, selon un responsable européen

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les contrats à terme sur les obligations émises par l'Union européenne (UE) sont susceptibles d'être lancés l'année prochaine, date à laquelle l'encours de la dette de l'Union sera suffisant, a déclaré un fonctionnaire de l'UE jeudi, un développement qui encouragerait de manière significative la négociation de ces titres. L'UE est devenue l'un des plus grands émetteurs d'obligations au monde en moins de trois ans, après avoir décidé de lever jusqu'à 800 milliards d'euros de dette commune d'ici à 2026 pour financer un fonds de relance post-COVID. L'UE a redoublé d'efforts cette année pour améliorer le profil de ses titres afin que les marchés les considèrent comme des emprunts d'État. L'encours de dette à partir duquel le développement d'un contrat à terme se justifie se situe à 500 milliards d'euros, a expliqué le fonctionnaire européen. "Nous atteindrons ce chiffre en 2024, ce qui signifie que cette condition sera remplie l'année prochaine", a-t-il déclaré. Les contrats à terme sont des produits dérivés par lesquels les investisseurs peuvent acheter ou vendre des titres sous-jacents à une date future, ce qui leur permet de couvrir leurs positions. Les plus grands marchés obligataires du monde, dont celui des Treasuries américains et des Bunds allemands, s'adossent à des contrats à termes, qui permettent d'accroître la profondeur et la liquidité de ces marchés. Eurex, la bourse de produits dérivés de Deutsche Boerse, travaille au lancement de contrats à terme sur les obligations de l'UE depuis 2021. Interrogé sur le calendrier de lancement, un porte-parole de la Deutsche Boerse explique que la Bourse est passée "du 'si' au 'quand': nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes afin de déterminer le moment opportun pour lancer des contrats à terme sur les obligations de l'UE". Par ailleurs, l'équipe de financement de la Commission européenne prendra contact avec les fournisseurs d'indices obligataires d'ici la fin de l'année, a déclaré le fonctionnaire de l'UE, pour plaider l'inclusion de sa dette dans les principaux indices obligataires souverains. Cela permettrait d'attirer une demande stable de la part d'un plus grand nombre d'investisseurs mondiaux, et donc de réduire les coûts d'emprunt. Une enquête menée auprès des investisseurs au cours de l'été a montré que l'inclusion de la dette européenne dans ces indices augmenterait "considérablement" la demande pour la dette de l'UE, selon près de 50% des personnes interrogées. (Reportage Yoruk Bahceli, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)