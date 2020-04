Les constructeurs automobiles européens redémarrent la production

Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - Volkswagen va relancer lundi la production dans son usine de Wolfsburg en Allemagne, profitant comme les autres constructeurs européens de l'assouplissement des mesures de confinement mises en oeuvre afin de lutter contre le coronavirus.

BMW, Daimler et VW comptent sur la capacité de l'Allemagne à maîtriser le virus et à le tracer ainsi qu'à procéder très largement à des tests.

Cette confiance affichée en Europe contraste fortement avec la situation aux Etats-Unis où le responsable du syndicat United Auto Workers a estimé jeudi qu'il était "trop tôt et trop risqué" de rouvrir des usines automobiles début mai, en raison de nombre insuffisant de tests pour détecter le coronavirus.

Les usines européennes ont adapté leur organisation en mettant en place des distances de sécurité plus importantes entre les salariés et en procédant à un nettoyage plus rigoureux des locaux.

BMW va pour sa part redémarrer la fabrication de moteurs à partir de ce lundi. Le groupe entend rouvrir son usine britannique à Goodwood ainsi que celle de Spartanburg, en Caroline du Sud, le 4 mai. Suivront celles de Dingolfing, en Allemagne et de San Luis Potosi au Mexique le 11 mai, en fonction de la demande du marché.

D'autres usines à Leipzig, Regensburg et Rosslyn en Afrique du Sud ouvriront leurs portes après le 18 mai, en commençant avec une seule équipe. L'usine de BMW à Shenyang, en Chine, est pour sa part déjà opérationnelle depuis le 17 février.

Les usines Mercedes-Benz de Sindelfingen et de Brême se préparent également à relancer la production.

Contrairement à l'Italie et à l'Espagne, l'Allemagne n'a jamais formellement interdit la production de voitures, bien que les usines aient été de fait mises à l'arrêt en raison des mesures de confinement et de la fermeture des concessions automobiles.

FiatChrysler ouvrira également lundi son usine de Sevel, dans le centre de l'Italie, avec l'intention de reprendre la production à un rythme compris entre 70% et 80%.

En France, Toyota a redémarré cette semaine une usine d'assemblage à Valenciennes tandis que Renault a commencé à produire des moteurs dans son usine de Cléon, en région parisienne. Celle de Flins rouvrira partiellement mardi et celle de Sandouville dans les jours suivants.

La société suédoise Volvo Cars a rouvert cette semaine son usine de Torslanda après avoir également revu son processus de production.

(Edward Taylor, Gilles Guillaume, Joern Poltz et Giulio Piovaccari, version française Jean-Michel Bélot)