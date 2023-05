Les consommateurs de la Zone Euro relèvent leurs anticipations d'inflation, selon une enquête BCE

FRANCFORT (Reuters) - Les anticipations d'inflation des consommateurs dans la zone euro ont été revues à la hausse en mars, malgré la baisse des prix à la consommation sur fond de remontée continue des taux d'intérêt, montre une nouvelle enquête publiée par la Banque centrale européenne (BCE) jeudi. Selon cette enquête, réalisée auprès de 14.000 personnes dans les six plus grands pays du bloc communautaire, la médiane des anticipations d'inflation dans les 12 mois des consommateurs de la zone euro est passée de 4,6% en février à 5,0% en mars. C'est la première fois depuis octobre que ces anticipations sont revues à la hausse alors que la BCE s'emploie à juguler une inflation qui pourrait s'enraciner. L'indice des prix à la consommation en zone euro, calculé par Eurostat, est ressorti en avril à 7,0% sur un an, selon la première estimation. Les chiffres définitifs de cette statistique seront publiés la semaine prochaine. La semaine dernière, l'institution de Francfort a relevé ses taux d'intérêts de 25 points de base après des hausses précédentes plus importantes mais a laissé entendre que d'autres tours de vis monétaire étaient en préparation alors que les marchés considèrent que l'actuel cycle de resserrement est proche de la fin. Les anticipations d'inflation dans trois ans des consommateurs ont également été revues à la hausse, passant de 2,4% à 2,9%. (Reportage Francesco Canepa; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)