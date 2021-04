Les conservateurs allemands restent divisés sur le candidat à la succession de Merkel

Crédit photo © Reuters

par Andreas Rinke et Paul Carrel

BERLIN (Reuters) - L'Union chrétienne-démocrate (CDU) et son alliée bavaroise l'Union chrétienne-sociale (CSU) ont chacune apporté lundi leur soutien à leur président respectif pour conduire le camp conservateur lors des prochaines élections législatives en Allemagne et espérer succéder à Angela Merkel à la chancellerie.

Armin Laschet, chef de file de la CDU, a déclaré qu'il contacterait dès lundi soir son homologue de la CSU, Markus Söder, pour tenter de s'entendre "très rapidement" sur celui des deux qui mènera finalement leur alliance pour les élections du 26 septembre.

Lors d'une conférence de presse à Munich, Markus Söder, plus populaire qu'Armin Laschet selon les sondages d'opinion, a prédit que la question serait certainement tranchée dès cette semaine.

Le ministre-président de Bavière avait exprimé dès dimanche son souhait de présenter sa candidature à la chancellerie fédérale à l'automne.

La pression monte pour que les appareils des deux partis se décident rapidement sur le candidat à la succession d'Angela Merkel, au pouvoir depuis 2005 et qui a exclu d'effectuer un cinquième mandat.

Du fait de son poids prédominant dans cette alliance, l'attitude de la CDU sera déterminante alors qu'aucun dirigeant de la CSU n'a jamais été chancelier.

"Il y a un large soutien pour qu'Armin Laschet soit le candidat au poste de chancelier pour la CDU et la CSU", a dit le secrétaire général de la CDU, Paul Ziemiak, au cours d'une conférence de presse avec Armin Laschet à l'issue d'une réunion de la direction du parti.

"Je veux une Allemagne moderne", a pour sa part déclaré le président de la CDU, en se présentant comme un fervent Européen. "Je veux que nous combinions les sujets de préservation du climat et les sujets économiques."

MERKEL N'A PAS APPORTÉ DE SOUTIEN EXPLICITE

Armin Laschet, 60 ans, est considéré comme un centriste qui s'attacherait à maintenir la ligne politique d'Angela Merkel, même s'il s'est opposé à elle ces derniers mois au sujet des restrictions sanitaires imposées face à l'épidémie due au coronavirus. Le ministre-président de la Rhénanie du Nord Westphalie, Land le plus peuplé d'Allemagne, a en outre été critiqué pour sa gestion jugée chaotique de la crise dans son Etat.

Markus Söder, 54 ans, passe quant à lui pour un politicien habile. Contrairement à son rival, il s'est globalement aligné sur la position de la chancelière concernant la gestion de la pandémie.

Etant le plus jeune des deux hommes, le temps joue également en sa faveur et il pourrait choisir de s'effacer et de laisser Armin Laschet assumer seul la responsabilité d'une éventuelle défaite aux législatives.

Dans le camp conservateur, beaucoup craignent les conséquences sur le résultat du scrutin du retrait d'Angela Merkel, qui les a conduits à quatre victoires consécutives.

La chancelière n'a pas explicitement apporté son soutien à l'un ou l'autre candidat mais elle a laissé entendre qu'elle appuierait le chef de file de la CDU.

L'alliance CDU-CSU a reculé à environ 27% des intentions de vote dans les sondages, en partie en raison de sa difficile gestion de la crise du coronavirus. Lors des élections de 2017, elle avait obtenu près de 33% des suffrages.

Elle conserve néanmoins quelques points d'avance sur les Verts.

Le Parti social-démocrate (SPD), qui gouverne avec les conservateurs dans le cadre d'une "grande coalition", a pour sa part désigné le ministre des Finances, Olaf Scholz, comme son candidat au poste de chancelier, tandis que les Verts prévoient de faire connaître leur choix le 19 avril.

Un gouvernement de coalition entre l'alliance CDU-CSU et les Verts apparaît pour beaucoup d'observateurs comme le scénario le plus probable après les élections.

(version française Myriam Rivet et Dagmarah Mackos, édité par Jean-Michel Bélot et Bertrand Boucey)