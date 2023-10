Les conséquences économiques du conflit Israël-Hamas seront limitées si les tensions ne provoquent pas un embrasement régional dit Le Maire

PARIS (Reuters) - Les conséquences économiques du conflit entre Israël et le Hamas, qui a lancé une offensive surprise samedi sur l'Etat hébreu, devraient être limitées si les tensions ne provoquent pas un embrasement régional, a estimé lundi le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire. "Je pense que les conséquences du conflit devraient être sur le plan économique limitées s'il n'y pas d'embrasement régional", a-t-il déclaré au micro de Sud Radio. Le conflit entre Israël et les militants palestiniens a provoqué un bond de 3% des cours du pétrole lundi et pesait sur les Bourses européennes. Pour Bruno Le Maire, ces tensions montrent une nouvelle fois la nécessité pour le pays "d'être totalement indépendant en matière énergétique". Le ministre, qui est aussi en charge des Finances publiques, a également insisté sur l'importance de réduire la dette pour faire face à une nouvelle crise, à l'instar du conflit au Moyen-Orient. Le gouvernement a présenté le mois dernier un budget pour 2024 prévoyant plus de 16 milliards d'euros d'économies l'an prochain. Le projet de loi de finances sera examiné à partir de mardi à la commission des Finances de l'Assemblée nationale. "Que tous les parlementaires de la majorité qui souhaitent faire des économies en propose, je les soutiendrai", a déclaré lundi Bruno Le Maire. "Je propose que nous nous fixions avec le rapporteur général du budget, avec les députés de la majorité, un objectif d'un milliard d'euros d'économies supplémentaires à l'issue du débat parlementaire". (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)