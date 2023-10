Les communistes tournent la page de la Nupes

PARIS (Reuters) - Le Parti communiste français (PCF) a appelé dimanche à ouvrir une nouvelle page du rassemblement de la gauche et des écologistes en dehors de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), après une série de désaccords qui ont culminé sur la position de La France insoumise (LFI) dans le conflit au Proche-Orient. "La Nupes, telle qu'elle a été constituée pour les élections législatives sous la volonté hégémonique de LFI, est devenue une impasse", indique le PCF dans un communiqué à l'issue de son conseil national. Le refus de dirigeants LFI de "qualifier d'actes terroristes les atrocités commises par le Hamas (...) affaiblit les rassemblements nécessaires pour la paix au Proche-Orient et la lutte contre les crimes de guerre de l'armée israélienne". Le PCF a ainsi adopté à l'issue de son conseil national une résolution condamnant "avec la plus grande fermeté sans ambiguïté (...) le massacre de centaines de civils israéliens par les forces du Hamas". La Nupes "est discréditée", a déclaré à la presse Ian Brossat, adjoint PCF de la maire de Paris. "L'union de la gauche est indispensable. C'est ce que nous voulons construire", a-t-il ajouté. Le parti entend par conséquent créer "un rassemblement à l'image de l'intersyndicale qui a porté le mouvement contre la réforme des retraites". Dans le cadre des élections européennes l'année prochaine, les communistes ont proposé la candidature de leur chef de file Léon Deffontaines pour conduire "une liste de large rassemblement ouverte aux forces progressistes et aux représentants du mouvement social". Deux jours après l'attaque au couteau dans un lycée d'Arras qui a coûté la vie à l'enseignant Dominique Bernard, et près de trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, le PCF a également appelé à construire une "République sociale et démocratique" contre le terrorisme. (Rédigé par Kate Entringer, avec Elizabeth Pineau)