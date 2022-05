Les commerces rouvriront progressivement à Shanghaï à partir de lundi

SHANGHAI (Reuters) - Le maire-adjoint de la ville de Shanghaï a déclaré dimanche lors d'un point de presse que les commerces tels que les centres commerciaux et les salons de coiffure allaient progressivement rouvrir à partir de lundi, après plusieurs semaines de confinement strict.

La habitants de Shanghai, soumis à des mesures de sécurité sanitaire draconiennes pendant plus de six semaines pourront retourner progressivement dans les centres commerciaux, les grands magasins et les supermarchés pour y effectuer des achats de "manière ordonnée", selon les mots de Chen Tong

Les salons de coiffures et les primeurs rouvriront quant à eux avec des jauges de fréquentation, a dit le maire-adjoint qui n'a donné aucune précision sur le rythme ou l'ampleur de ces réouvertures.

"Notre objectif est d'atteindre le 'zéro COVID communautaire' au milieu du mois en cours", expliquait vendredi un autre responsable de la ville lors d'un point de presse. "Nous constatons déjà que cette perspective ne cesse de se rapprocher."

L'expression "zéro COVID communautaire", utilisée par les autorités sanitaires chinoises, recouvre la situation dans laquelle les nouvelles contaminations par le coronavirus SARS-CoV-2 ne sont identifiées que chez des personnes déjà sous surveillance dans le cadre d'une quarantaine centralisée, dans un complexe résidentiel par exemple.

En l'absence de nouvelles infections hors de ces zones d'isolement strict, les chaînes de contaminations sont considérées comme interrompues et le foyer de contamination jugé contenu.

(Brenda Goh, Albee Zhang et Tony Munroe; version française Nicolas Delame)