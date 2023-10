Les commandes industrielles allemandes ont augmenté plus qu'attendu en août

BERLIN, 5 octobre (Reuters) - Les commandes industrielles allemandes ont augmenté plus que prévu en août en raison d'une forte hausse dans le secteur de la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, selon les données publiées vendredi par l'office fédéral des Statistiques. Elles ont augmenté de 3,9% par rapport au mois précédent en données corrigées des variations saisonnières tandis que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 1,8%. Selon la comparaison à trois mois, moins volatile, les nouvelles commandes étaient 4,9% plus élevées au cours de la période allant de juin à août qu'au cours des trois mois précédents. (Rédigé par Rachel More et Maria Martinez ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)