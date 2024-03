Les comités olympique et paralympique canadiens "au bord de la crise"

Les comités olympique et paralympique canadiens "au bord de la crise"













par Frank Pingue TORONTO (Reuters) - Le Comité olympique canadien (COC) a demandé au gouvernement d'accroître le soutien financier aux organismes nationaux de sport (ONS), qui, selon lui, sont débordés et confrontés à une réduction substantielle de leurs services et programmes à moins de cinq mois des Jeux olympiques de Paris 2024.

"Une augmentation du financement du système sportif canadien est une nécessité urgente pour que les ONS poursuivent leur travail de base de soutien envers les athlètes, les associations provinciales et les clubs à travers le pays", explique le COC dans un communiqué. Une étude de l'entreprise Deloitte, commandée par le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien (CPC), indique que les 61 organisations sportives nationales du pays ont besoin d'un financement annuel supplémentaire de 104 millions de dollars canadiens (76,61 millions de dollars). Sans ce financement supplémentaire, une prévision sur cinq ans a montré que les organismes qui régissent le sport amateur au Canada accuseraient un déficit de 134 millions de dollars canadiens. A lire aussi... "Nous savions qu'il s'agissait d'un problème croissant, mais le fait de voir les chiffres noir sur blanc souligne vraiment que nous sommes au bord de la crise", a déclaré David Shoemaker, directeur général du COC. "Les ONS ne peuvent pas continuer sur cette trajectoire. Ils ne peuvent pas être déficitaires et si rien ne change, des décisions difficiles devront être prises." (Rédigé par Frank Pingue à Toronto ; version française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)