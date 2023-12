Les combats s'intensifient à Gaza et font craindre un exode vers l'Égypte

Les combats s'intensifient à Gaza et font craindre un exode vers l'Égypte













Crédit photo © Reuters

GAZA/LE CAIRE (Reuters) - Les combats entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza se sont intensifiés lundi, alimentant les craintes exprimées par les Nations unies le week-end dernier d'un exode massif des Palestiniens vers l'Égypte. Depuis la reprise des combats le 1er décembre après une semaine de trêve, Israël a élargi son offensive terrestre au sud de la bande de Gaza où elle a lancé l'assaut contre la principale ville du secteur, Khan Younès. Certains habitants ont déclaré lundi que des combattants du Hamas empêchent les chars israéliens de se déplacer plus à l'ouest dans la ville. Des affrontements violents ont également eu lieu dans certaines parties du nord de la bande de Gaza. En Israël, des habitants ont aussi dû se réfugier dans des abris après de nouveaux tirs de roquettes en provenance de Gaza, y compris à Tel-Aviv. La branche armée du Hamas a déclaré qu'elle bombardait la ville en réponse aux "massacres sionistes contre les civils". Un porte-parole de l'armée israélienne, Avichaï Adraee, a lancé lundi sur X, ex-Twitter, un nouvel appel aux habitants de Gaza pour qu'ils évacuent la ville de Gaza et d'autres zones du nord, ainsi que Khan Younès, dans le sud. Philippe Lazzarini, commissaire général de l'UNRWA, l'organisme des Nations unies chargé des réfugiés palestiniens, a déclaré que les habitants de Gaza chassés de chez eux étaient de plus en plus poussés vers la frontière. "Les développements auxquels nous assistons montrent qu'il y a une volonté de déplacer les Palestiniens vers l'Égypte, afin qu'ils y restent ou qu'ils soient réinstallés ailleurs", a-t-il déclaré au Los Angeles Times. ISRAËL NIE VOULOIR VIDER GAZA L'Égypte a déjà prévenu qu'elle n'autoriserait pas les habitants de Gaza à entrer sur son territoire, tandis que la Jordanie a accusé dimanche Israël de chercher à "vider Gaza de sa population". Le porte-parole du gouvernement israélien, Eylon Levy, a qualifié cette accusation de "scandaleuse et fausse", affirmant que son pays se défend contre "les monstres qui ont perpétré le massacre du 7 octobre". L'armée israélienne a déclaré que ses troupes à Jabalia ont trouvé des armes dans un sac de l'UNRWA et des lance-roquettes près d'une école, et a diffusé une vidéo montrant des engins explosifs à côté d'un sac portant la mention UNRWA. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces images de manière indépendante. Elle a également diffusé une vidéo montrant des hommes armés du Hamas en train de battre des gens et de s'emparer de l'aide humanitaire, tournée selon elle dans le quartier de Sajaiyeh, dans la ville de Gaza. Des activistes palestiniens ont appelé de leur côté à une grève mondiale lundi pour tenter de faire pression sur Israël afin d'obtenir un cessez-le-feu. Les Palestiniens ont observé la grève en Cisjordanie, occupée par Israël, mais il n'était pas certain que cet effort soit suivi au niveau mondial ou qu'il ait un impact sur les plans de guerre d'Israël. (Reportage Bassam Masoud à Gaza et Nidal al-Mughrabi au Caire ; avec la contribution de Maayan Lubell à Jérusalem, Tom Perry et Claudia Tanios au Caire ; Rédigé par Richard Cowan, Lincoln Feast et Philippa Fletcher ; version française Augustin Turpin, édité par Tangi Salaün)