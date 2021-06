Les Clippers gagnent et restent en vie contre Phoenix

par Arthur Cremers (iDalgo)

En difficulté puisque mené 2 à 0 en finale de conférence, les Los Angeles Clippers devaient réagir cette nuit afin de ne pas entrevoir trop vite la sortie. Les hommes de Tyronn Lue, de retour dans leur Staples Center, ont fait le job. Après un premier quart-temps maîtrisé, ces derniers se sont faits rejoindre et même dépassés par la bande de Chris Paul. Les Suns menaient 48-46 à la pause. Mais sous l'impulsion d'un Paul George encore une fois au four et au moulin (27 points, 15 rebonds, 8 passes), les Clippers ont repris l'avantage dans le début de la troisième période et ne l'ont plus jamais lâché. Comptant jusqu'à 18 unités de marge, les coéquipiers de Nicolas Batum s'imposent finalement 106-92 et reviennent à 1-2 dans la série.