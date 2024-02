Les clients d'Orange Bank transférés vers Hello Bank! de BNP Paribas

27 février (Reuters) - Orange et BNP Paribas ont annoncé mardi dans un communiqué conjoint avoir conclu des accords permettant aux utilisateurs de Orange Bank de bénéficier des services de BNP Paribas, alors que l'opérateur de télécommunications entame la fin de ses activités bancaires. "Ce projet participe à la bonne exécution de notre plan stratégique Lead the Future pour consolider notre leadership sur notre coeur de métiers", indique Christel Heydemann, directrice générale du groupe Orange. En juin 2023, Orange avait annoncé des négociations pour mettre progressivement fin à ses activités bancaires, ses clients Orange Bank passant sous l'égide de BNP Paribas à travers son service "Hello Bank!". "Nos équipes sont d'ores et déjà mobilisées pour apporter une transition simple et fluide aux clients d'Orange Bank en France et en Espagne qui pourront bénéficier de l'ensemble des services du groupe BNP Paribas", a déclaré Thierry Laborde, directeur général délégué de BNP Paribas. (Rédigé par Gaëlle Sheehan, avec Sudip Kar-Gupta, édité par Blandine Hénault)