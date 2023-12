Les Chiliens rejettent le projet de nouvelle Constitution

SANTIAGO (Reuters) - Les Chiliens ont rejeté dimanche la nouvelle Constitution proposée par le gouvernement pour remplacer celle établie en 1980 lors de la dictature d'Augusto Pinochet, a déclaré la commission électorale, indiquant que 55,68% des électeurs se sont prononcés contre, après dépouillement de 90,16% des voix. Il s'agit du deuxième référendum en deux ans ayant abouti sur un "non", alors que le processus de rédaction d'une nouvelle Constitution a été lancé après les manifestations de grande ampleur, parfois violentes, contre les inégalités qui ont secoué le pays en 2019. "Au bout du compte, après quatre années de débats intenses et de discussions constitutionnelles, nous arrivons au même point", a commenté l'analyste politique Kenneth Bunker, estimant que le vote devrait apporter davantage de stabilité politique et davantage de confiance chez les investisseurs. Nombreux sont les Chiliens à avoir exprimé leur défiance et leur désenchantement à l'égard du projet, dans un contexte de polarisation du pays et de querelles politiques. En septembre 2022, les électeurs avaient rejeté à une majorité écrasante un projet de Constitution centré sur les questions sociales, environnementales et indigènes, alors que le Conseil constitutionnel penchait à gauche. Ce deuxième texte avait lui été mis sur pied par les formations de droite ayant obtenu une place prépondérante au sein du Conseil constitutionnel spécialement désigné. Il était considéré comme plus favorable aux marchés que l'actuelle Constitution, en vigueur depuis 1980, en priorisant le droit à la propriété privé, et plus conservateur, avec un renforcement des lois sur l'immigration et l'avortement. Si les sondages laissaient entrevoir un échec du projet, le "oui" avait gagné en popularité ces dernières semaines. Le président socialiste Gabriel Boric, pour qui l'issue du référendum peut être considérée comme une victoire, a déclaré dans la journée que son gouvernement continuerait d'oeuvrer pour le peuple chilien, peu importe le résultat, tout en indiquant qu'il ne pousserait pas pour la rédaction d'un troisième projet de Constitution. (Reportage Natalia Ramos et Fabian Cambero, avec Alexander Villegas à Valparaiso; version française Jean Terzian)