Les Chiefs remportent le Super Bowl en prolongation !

par Emilien Schoenher (iDalgo) Les Kansas City Chiefs se sont imposés 25-22 en prolongation face aux San Francisco 49ers pour glaner leur deuxième Super Bowl de suite, le troisième en cinq ans. Les 49ers, qui disputaient leur première finale depuis quatre ans, déjà face aux Chiefs à l'époque, ont très bien démarré la rencontre en menant 10-0. Kansas City a marqué ses premiers points juste avant la pause grâce à un field goal de Harrison Butker. Les coéquipiers de Patrick Mahomes ont accéléré dans le troisième quart-temps en infligeant à leur tour un 10-0, pour mener 13-10. Dans le dernier quart-temps, San Francisco est revenu pour arracher la prolongation. 19-19 à la fin du match. En prolongation, Mahomes est sorti de sa boîte pour trouver dans la zone d'en-but Rashee Rice, qui a inscrit le touchdown de la victoire. À 28 ans, Patrick Mahomes a remporté le troisième Super Bowl de sa carrière.