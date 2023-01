Les cheminots britanniques de nouveau en grève, trafic perturbé

LONDRES (Reuters) - Les cheminots britanniques ont lancé mardi une nouvelle grève d'une semaine, a annoncé Network Rail, tandis que de nombreux usagers reprenaient le chemin de travail après les fêtes de fin d'année.

"En raison d'une action syndicale, les services ferroviaires seront considérablement réduits jusqu'au dimanche 8 janvier", a annoncé Network Rail, le gestionnaire du réseau ferré britannique.

"Les trains seront plus chargés, commenceront à circuler plus tard et de finiront plus tôt, et il n'y aura pas de services du tout dans certains endroits", a ajouté Network Rail.

"Toutes les parties concernées savent ce qu'il faut faire pour parvenir à un accord, mais le gouvernement y fait obstacle", a déclaré le secrétaire général du syndicat ferroviaire RMT, Mick Lynch, à la BBC.

Le gouvernement, quant à lui, a déclaré qu'il n'était pas en mesure d'accorder aux travailleurs du secteur public une augmentation de salaire, mais a appelé les responsables syndicaux à revenir à la table des négociations.

"La seule façon de conclure un accord est d'amener les syndicats et les employeurs autour de la table de négociation et non sur le piquet de grève, c'est ce que je veux voir se produire", a déclaré le ministre britannique des Transports, Mark Harper, à Times Radio.

Les grèves pour réclamer des augmentations de salaire et suivre le rythme de l'inflation se sont multipliées ces derniers mois dans de nombreux secteurs, touchant notamment la santé avec une grève des infirmières en décembre, mais aussi les postiers ou encore le personnel des aéroports.

Les enseignants prévoient également de se mettre en grève en Écosse la semaine prochaine.

(Rédigé par Kate Holton ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)