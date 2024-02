Les chefs de la diplomatie du G20 discutent de la gouvernance mondiale au Brésil

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères du G20 se réunissent mercredi à Rio de Janeiro pour discuter des tensions mondiales et des moyens d'améliorer les organisations multilatérales, en amont de leur sommet annuel présidé par le Brésil. Le président brésilien Luiz Ignacio Lula da Silva a fait de la réforme de la gouvernance mondiale une priorité absolue pour les 20 plus grandes économies du monde en 2024, au même titre que la lutte contre le changement climatique et la réduction de la pauvreté. Toutefois, face au conflit entre la Russie et l'Ukraine et à la guerre à Gaza en cours, les diplomates ne sont pas convaincus que les propositions visant à améliorer la gouvernance mondiale progresseront facilement. "Nous vivons dans un monde sans gouvernance et la prolifération des conflits est sans précédent. Il y a un manque de gouvernance pour faire face aux défis mondiaux", a déclaré mardi à la presse le diplomate Mauricio Lyrio, "sherpa" du G20 pour le Brésil. A lire aussi... Le Brésil a plaidé en faveur de l'élargissement du Conseil de sécurité de l'Onu, une proposition qui se heurte à la résistance des nations disposant d'un droit de veto depuis la création de l'organisation après la Seconde Guerre mondiale. "Cette réunion sera essentiellement une séance de défoulement visant à défendre la réforme multilatérale et à diagnostiquer le problème", a déclaré un diplomate européen à l'agence Reuters. Lula a critiqué les Nations unies pour leur incapacité à résoudre le conflit israélo-palestinien et ses propos comparant le sort des Palestiniens de la bande de Gaza au génocide des Juifs par le régime nazi ont déclenché une crise diplomatique qui s'est soldée lundi par le rappel de l'ambassadeur du Brésil en Israël. La réunion de deux jours des ministres des Affaires étrangères du G20 débutera mercredi par un aperçu de la situation mondiale et de ses conflits, en particulier les guerres en Ukraine et à Gaza. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'y retrouveront face à face pour la première fois depuis qu'ils se sont brièvement entretenus l'année dernière à New Delhi. (Reportage Anthony Boadle et Lisandra Paraguassu, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)