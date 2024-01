Les chars israéliens de retour dans le nord de la bande de Gaza

FRONTIÈRE GAZA-ISRAËL/GAZA, 16 janvier (Reuters) - Des chars israéliens ont fait leur retour dans certains secteurs du nord de la bande de Gaza dont ils s'étaient retirés la semaine dernière, ont déclaré mardi les habitants, un retour marqué par les plus violents combats dans cette partie de l'enclave depuis le début de l'année au moment où Israël dit réduire ses opérations. Des journalistes de Reuters présents du côté israélien de la frontière ont constaté que le nord de Gaza était secoué par de très fortes explosions après une relative accalmie de deux semaines pendant laquelle l'armée israélienne a dit mener des opérations plus ciblées. D'intenses échanges d'armes automatiques ont retenti toute la nuit et le Hamas a salué l'arrivée du jour par une nouvelle salve de roquettes en direction d'Israël, prouvant sa capacité de nuisance après plus de 100 jours de guerre. L'armée israélienne a affirmé avoir tué pendant la nuit des dizaines de combattants du Hamas à Beit Lahiya, à la limite nord de la bande de Gaza. Selon les autorités sanitaires gazaouies, les bombardements israéliens ont provoqué au cours des dernières 24 heures la mort d'au moins 158 civils dans l'enclave. La reprise des bombardements dans le nord de Gaza semble montrer les limites de l'engagement d'Israël à changer de tactique pour préserver davantage la population civile, pris sous la pression de Washington, alors que le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré lundi soir que les opérations de grande ampleur dans le sud de l'enclave touchaient aussi à leur fin. RETOUR IMPOSSIBLE POUR LES CIVILS Les combats ont repris alors que certains des centaines de milliers d'habitants qui ont fui le nord de Gaza depuis le début de la guerre avaient commencé à retourner dans les secteurs dont l'armée israélienne s'était retirée. "Nous pensions rentrer chez nous à Nazla, à l'est (du camp de réfugiés) de Djabalia, mais Dieu merci, nous ne l'avons pas fait. Ce matin, des gens vivant à proximité sont arrivés ici et nous ont dit que les chars y étaient revenus", a déclaré Abou Khaled, 43 ans, père de trois enfants, qui est hébergé par des proches dans la ville de Gaza largement détruite. "Le son des bombardements des avions et des chars n'a pas cessé de la nuit. Ça rappelle le premier jour de l'offensive terrestre (israélienne)", a-t-il ajouté. Dans le sud de Gaza, les forces israéliennes se sont frayées un chemin jusqu'au centre de Khan Younès et elles sont également présentes dans les villes situées au nord et à l'est de Deir al Balah, dans le centre de l'enclave. La déclaration de Yoav Gallant selon laquelle l'offensive terrestre devrait bientôt prendre fin soulève la question de savoir si l'armée israélienne tentera d'avancer dans les secteurs où elle n'a jusqu'à présent pas pénétré, notamment autour de Deir al Balah et de Rafah, à la frontière égyptienne, où la plupart des 2,3 millions de Gazaouis s'entassent désormais dans des conditions très précaires. (Nidal al-Mughrabi à Doha, Arafat Barbakh à Gaza et Tyrone Siu à la frontière entre Israël et Gaza, version française Tangi Salaün, édité par Bertrand Boucey)