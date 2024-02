Les changements de recommandations à Paris (actualisé)

Les changements de recommandations à Paris (actualisé)













(Actualise avec Pluxee) 7 février (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris. * VERALLIA - Berenberg relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et abaisse l'objectif de cours à 41 euros contre 45 euros. * MERSEN - Berenberg entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours de 45 euros. * PLUXEE - Deutsche Bank entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours à 34,3 euros.