Les César marqués par les allégations d'abus sexuels sur mineurs

Les César marqués par les allégations d'abus sexuels sur mineurs













Crédit photo © Reuters

par Geert De Clercq PARIS (Reuters) - L'actrice Judith Godrèche a été saluée vendredi par une ovation debout lors de la 49e cérémonie des César après son intervention, lors de laquelle elle a dénoncé les violences sexuelles dans l'industrie cinématographique. "Pourquoi accepter que cet art que nous aimons tant, cet art qui nous lie soit utilisé comme une couverture pour un trafic illicite de jeunes filles?", a demandé Judith Godrèche. "Je pense qu'on est en train de vivre le MeToo français - on a mis du temps et on est en train de le vivre maintenant", a déclaré la réalisatrice française Justine Triet, dont le film "Anatomie d'une chute" a remporté six prix, dont ceux du meilleur film et de meilleure réalisation. A lire aussi... Judith Godrèche, 51 ans, a déposé une plainte pour "viols avec violences sur mineur de moins de 15 ans" contre le réalisateur français Benoît Jacquot, 77 ans, avec qui elle a entretenu une relation à la fin des années 1980, alors qu'elle était adolescente. Reuters n'a pas été en mesure de joindre Benoît Jacquot pour obtenir un commentaire. Sandra Hüller a remporté le César de la meilleure actrice pour son rôle dans "Anatomie d'une chute", dans lequel elle campe une mère de famille accusée d'avoir tué son époux. Le César du meilleur acteur s'est vu décerné à Arieh Worthalter pour son rôle dans "Le Procès Goldman". (Avec la contribution de Yiming Woo et Mimosa Spencer; version française Camille Raynaud)