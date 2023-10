Les cas de "greenwashing" par les banques ont grimpé en 2023

LONDRES (Reuters) - Le nombre de cas de "greenwashing" par les banques et les sociétés de services financiers du monde entier a augmenté de 70% au cours des 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents, selon un rapport publié mardi. Le "greenwashing" consiste pour une organisation à faire des déclarations trompeuses sur le développement durable auprès des investisseurs ou des consommateurs, généralement pour renforcer sa réputation et ses résultats. La société de données sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) RepRisk a enregistré 148 cas de "greenwashing" dans le secteur des services bancaires et financiers à l'échelle mondiale entre octobre 2022 et septembre 2023, contre 86 au cours sur la même période l'année précédente. Sur ces 148 cas, 106 concernaient des institutions financières européennes. "Plus de 50% de ces incidents de greenwashing liés au climat mentionnent les combustibles fossiles ou associent une institution financière à une société pétrolière ou gazière. Ces incidents ne sont pas isolés et les régulateurs sont de plus en plus conscients de l'ampleur du problème", a déclaré RepRisk. En juin dernier, les organismes de surveillance de l'Union européenne (UE) avaient également pointé du doigt des banques, des assureurs et des sociétés d'investissement de l'UE ayant fait des "déclarations trompeuses" sur leurs références en matière de développement durable à l'intention des investisseurs. Selon RepRisk, le secteur des services bancaires et financiers est le deuxième en nombre de cas de "greenwashing", après le secteur du pétrole et du gaz. "La communication trompeuse sur les questions environnementales et sociales empêche non seulement de progresser vers des objectifs collectifs, mais elle nuit également à la confiance des consommateurs et des investisseurs", écrit RepRisk dans son dernier rapport. (Reportage Tommy Reggiori Wilkes, version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)