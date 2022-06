Les Britanniques "surveillent chaque centime", selon le patron de Sainsbury's

par James Davey

LONDRES, 28 juin (Reuters) - Le patron du groupe britannique de supermarchés Sainsbury's a déclaré à Reuters que ses clients achètent davantage de produits surgelés bon marché afin de réduire le gaspillage et de faire face à la hausse "sans précédent" du coût de la vie.

Le directeur général Simon Roberts ajoute que les consommateurs "surveillent chaque centime et chaque livre", se rendant dans les magasins plus souvent mais achetant moins à chaque fois, et utilisant la technologie pour contrôler leurs dépenses et éviter de mauvaises surprises à la caisse.

"À bien des égards, il n'y a pas de mode d'emploi pour la situation à laquelle nous sommes confrontés en ce moment, ce sont des circonstances sans précédent", a déclaré Roberts, vétéran du secteur de la vente au détail au Royaume-Uni.

La crise du coût de la vie en Grande-Bretagne s'aggrave, le pessimisme des ménages atteignant des niveaux record.

Les salaires peinent à suivre le rythme de l'inflation, qui a atteint en mai un niveau record de 9,1% en 40 ans et s'oriente vers des taux à deux chiffres. L'inflation des produits alimentaires devrait atteindre 15% cet été et 20% au début de l'année prochaine, selon certaines prévisions.

L'institut d'études de marché NielsenIQ a déclaré mardi que les ventes britanniques de volaille surgelée avaient bondi de 12% sur un an au cours des quatre semaines précédant le 18 juin.

Pour rester compétitif, Sainsbury's dépensera 500 millions de livres sur les deux ans à venir, jusqu'en mars 2023, pour contenir les prix.

En avril, l'entreprise a annoncé une baisse de ses bénéfices et son action a chuté de 23% jusqu'à présent en 2022.