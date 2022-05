Les Britanniques fréquentent plus de supermarchés pour trouver un meilleur rapport qualité-prix

LONDRES (Reuters) - Les Britanniques qui font face à des difficultés financières augmentent le nombre de supermarchés qu'ils visitent pour trouver les meilleurs prix, dans un contexte d'aggravation de la crise du coût de la vie, selon des données du secteur publiées mardi.

La recherche par les consommateurs britanniques du meilleur rapport qualité-prix a entraîné une augmentation de 7% sur un an du nombre de magasins d'alimentation visités - qu'il s'agisse de leur supermarché habituel ou d'autres établissements - au cours des quatre semaines précédant le 21 mai, indique une étude du cabinet de recherche NielsenIQ.

"Les acheteurs sont de plus en plus réfléchis dans leurs achats", a dit Mike Watkins, responsable de l'analyse des détaillants et des entreprises chez NielsenIQ au Royaume-Uni, ajoutant que les consommateurs pourraient également commencer à réduire leurs sorties aux pubs et restaurants pour manger davantage à domicile.

L'inflation est à l'origine de la plus forte contraction du pouvoir d'achat des ménages britanniques depuis au moins les années 1950. En avril, la hausse des prix à la consommation au Royaume-Uni a atteint 9,0%, un record depuis près de 40 ans

Selon une étude du cabinet Kantar publiée la semaine dernière, plus d'un ménage britannique sur cinq dit éprouver des difficultés à boucler les fins de mois.

Le gouvernement britannique a annoncé la semaine dernière un nouveau programme de 15 milliards de livres (17,63 milliards d'euros) pour soutenir les ménages qui ont du mal à faire face à la flambée des factures d'énergie.

D'après l'étude de NielsenIQ, les ventes de produits en promotion ont chuté de 21,5% le mois dernier à 20,4% au Royaume-uni, ce qui suggère que les supermarchés contiennent les offres pour stimuler les ventes alors que les consommateurs cherchent à dépenser le moins possible.

