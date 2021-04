Les Britanniques disent adieu au prince Philip

Crédit photo © Reuters

WINDSOR (Reuters) - Les Britanniques rendent hommage samedi au prince Philip avec les funérailles du mari de la reine Elizabeth II, qui prendront un tour particulier en raison des restrictions liées à la pandémie de coronavirus.

La cérémonie aura lieu à la chapelle St George du château de Windsor, sans public et sans procession, et sera précédée, à 14h00 GMT, d'une minute de silence dans tout le pays.

Seules 30 personnes pourront assister à cette cérémonie, qui se déroulera dans le strict respect des restrictions sanitaires, ce qui signifie que tous les membres de la famille royale, y compris la reine, devraient porter un masque.

"C'est la reine, elle se comportera avec la dignité et le courage qu'on lui connaît", a déclaré l'archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, qui participera à l'office religieux.

"Et, en même temps, elle dit adieu à quelqu'un auquel elle a été marié pendant 73 ans."

Les funérailles royales et non nationales, donc sans public et sans procession, auront lieu intégralement dans l'enceinte du château de Windsor.

Le prince Harry, qui vit à Los Angeles après avoir renoncé à ses fonctions officielles, assistera à la cérémonie mais pas le Premier ministre, Boris Johnson.

Il y a renoncé afin qu'autant de membres de la famille royale que possible puissent être présents, a expliqué Downing Street.

Le prince Philip est mort le 9 avril, à l'âge de 99 ans. Il avait été hospitalisé mi-février en raison d'une infection et n'avait quitté l'hôpital qu'au bout d'un mois, pour retourner au château de Windsor.

D'origine grecque, le mari de la reine a joué un rôle important dans la modernisation de la monarchie après la Seconde Guerre mondiale et passait pour être le principal soutien et l'homme de confiance d'Elizabeth II.

(Michael Holden, version française Patrick Vignal)