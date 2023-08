Les BRICS vont inviter de nouveaux Etats à les rejoindre

(Reuters) - Les pays des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) vont élargir leur groupe et inviter jeudi de nouveaux Etats à les rejoindre, ont déclaré des sources proches du dossier à Reuters. Une telle ouverture pourrait permettre au groupe de peser davantage sur une scène internationale de plus en plus polarisée, Pékin et Moscou cherchant à former un contrepoids face à l'Occident. Un accord a été trouvé entre les dirigeants du bloc réunis lors d'un sommet des BRICS à Johannesburg en Afrique du Sud et des invitations formelles devraient être lancées dès jeudi, ont indiqué trois sources proches du dossier. Bloomberg a rapporté plus tôt que l'Arabie Saoudite et l'Egypte avaient été invités à rejoindre les BRICS. L'Argentine, l'Iran et les Emirats arabes unis pourraient également être sur la liste, selon l'une des sources contactées par Reuters. (Rédigé par Akanksha Khushi; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)