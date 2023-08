Les BRICS d'accord sur les principes d'un élargissement du groupe

Les BRICS d'accord sur les principes d'un élargissement du groupe













Crédit photo © Reuters

par Carien du Plessis et Krishn Kaushik JOHANNESBURG (Reuters) - Les dirigeants des pays des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) sont convenus de mécanismes pour étudier les candidatures d'éventuels futurs membres, a annoncé mercredi l'Afrique du Sud, hôte d'un sommet du bloc, ouvrant la voie à l'adhésion potentielle de dizaines de pays ayant exprimé leur intérêt. Une telle ouverture pourrait permettre au groupe de peser davantage sur une scène internationale de plus en plus polarisée, Pékin et Moscou cherchant à former un contre-poids face à l'Occident. "Nous nous sommes mis d'accord sur la question de l'élargissement. Nous avons adopté un document qui définit les lignes directrices, les principes et les processus d'examen des pays qui souhaitent devenir membres des BRICS", a déclaré la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, sur une station de radio gérée par ses services. La question d'un possible élargissement du groupe des BRICS était attendue comme le thème principal du sommet organisé cette semaine à Johannesburg. Si les cinq pays s'étaient publiquement exprimés en faveur de l'entrée de nouveaux membres, des divisions régnaient sur le nombre potentiel de pays et sur le calendrier, alors que plus de 40 nations ont fait part de leur intérêt. Entre les différences de leurs économies - qui ont des tailles très distinctes - et des politiques étrangères rarement sur la même longueur, les BRICS peinent traditionnellement à parvenir au consensus requis pour toute décision. Naledi Pandor n'a pas donné de précisions sur le cadre d'étude des candidatures. Elle a simplement indiqué que les dirigeants des BRICS feraient une annonce d'ici la fin du sommet, jeudi. D'après le gouvernement sud-africain, plus de 40 pays ont fait part de leur intérêt pour rejoindre le groupe, dont 22 ont transmis une demande formelle. Il s'agit d'un éventail disparate de pays, allant de l'Iran à l'Argentine, dont le principal objectif est d'équilibrer un système mondial - la promesse faite par les BRICS - qu'ils sont nombreux à considérer comme leur étant défavorable. "Le monde subit des virages majeurs, des divisions et des regroupements (...) Il est entré dans une nouvelle période de turbulences et de transformation", a déclaré le président chinois Xi Jinping, partisan de longue date d'un élargissement. A eux cinq, les pays des BRICS représentent environ 40% de la population mondiale et un quart du produit intérieur brut (PIB) mondial. Leur ambition de devenir une force politique et économique internationale est cependant minée de longue date par des divisions internes et l'absence d'une vision cohérente. Alors que la Russie, isolée par les Etats-Unis et l'Europe depuis le début de la guerre en Ukraine, veut montrer qu'elle dispose toujours d'alliés, le Brésil et l'Inde ont eux forgé des relations plus étroites avec les Occidentaux. (Reportage Carien du Plessis à Johanneburg et Krishn Kaushik à New Delhi, avec Rachel Savage à Johannesburg; version française Kate Entringer et Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)