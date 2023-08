Les BRICS d'accord sur les principes d'un élargissement

Crédit photo © Reuters

JOHANNESBOURG (Reuters) - Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) ont adopté un document qui définit des lignes directrices et les principes d'un élargissement à d'autres pays, a déclaré mercredi la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor. La mise en place d'un cadre et de critères pour l'admission de nouveaux membres figurait en tête de l'ordre du jour du sommet des BRICS qui se tient cette semaine à Johannesburg. Si tous les BRICS ont publiquement exprimé leur soutien à l'élargissement du groupe, ils restent divisés quant à son ampleur et à sa rapidité. Plus de 40 nations ont exprimé leur intérêt à les rejoindre. "Nous nous sommes mis d'accord sur la question de l'élargissement. Nous avons adopté un document qui définit les lignes directrices, les principes et les processus d'examen des pays qui souhaitent devenir membres des BRICS", a déclaré Naledi Pandor sur Ubuntu Radio, une station gérée par le ministère sud-africain des Affaires étrangères. Une annonce plus détaillée sera faite par les dirigeants des BRICS avant la fin du sommet jeudi, a-t-elle ajouté. (Reportage Bhargav Acharya et Carien du Plessis, rédigé par Nellie Peyton ; version française Kate Entringer)