Les Bourses tournent au ralenti à l'approche de Noël

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue légèrement dans le rouge jeudi et les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé à la mi-journée mais sur de faibles écarts dans ce qui s'apparente à une séance de pause à l'approche des fêtes et de la publication de quelques indicateurs américains d'ici la fin de semaine.

Les contrats à terme signalent un recul de 0,22% pour le Dow Jones dans les premiers échanges, de 0,27% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,34% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 cède 0,19% à 6.567,6 vers 12h35 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,39% et à Londres, le FTSE prend 0,38%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est stable, l'EuroStoxx 50 de la zone euro recule de 0,3% et le Stoxx 600 de 0,16%.

Sur les marchés mondiaux, l'activité s'apaise à l'approche de Noël et les volumes d'échanges devraient continuer à diminuer. Sur le Stoxx 600 comme sur le CAC, ils représentent à mi-séance moins d'un quart de leur moyenne quotidienne des trois derniers mois. L'indice européen a inscrit plus tôt un pic d'une semaine, surfant sur la progression de la veille, aidée par un bon indicateur américain sur la confiance des ménages.

Si le Stoxx 600 est bien parti pour enregistrer un gain hebdomadaire, il devrait accuser une baisse à deux chiffres en pourcentage sur l'ensemble de l'année tandis que le S&P-500 pourrait subir sa pire performance annuelle depuis 2008 avec entre autres la remontée des taux des banques centrales, le risque de récession et l'impact de la guerre en Ukraine.

"2023 devrait être une autre année volatile", a déclaré UBS dans une note.

Avant de faire le grand saut dans la nouvelle année, quelques indicateurs viendront animer la fin de semaine à commencer à 13h30 GMT par la dernière estimation du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au troisième trimestre et la publication vendredi des revenus et dépenses des ménages américains, qui incluent l'indice PCE des prix à la consommation.

VALEURS EN EUROPE

Le secteur de l'énergie affiche la plus forte progression avec un gain de 1,06% grâce à la hausse des cours pétroliers. Au classement du CAC 40, TotalEnergies fait course en tête (+1,36%). A Londres, BP et Shell gagnent 0,79% et 1,64% respectivement.

Orpea cède 4,32% après avoir relevé le montant anticipé des dépréciations d'actifs à 5,0-5,4 milliards d'euros avant impôts pour l'exercice 2022, contre 2,1 et 2,5 milliards d'euros auparavant.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans perd plus de trois points de base à 3,6507%, au lendemain d'un pic de trois semaines à plus de 3,7%.

En Europe, le dix ans allemand, orienté à la baisse dans la matinée, monte désormais à 2,337%. Les analystes estiment que cette volatilité s'explique par la faiblesse des volumes avec la trêve de Noël.

"Je ne donne pas beaucoup de poids aux mouvements que nous avons observés sur les marchés", a déclaré Erik Nelson chez Wells Fargo.

CHANGES

L'indice dollar, qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, est pratiquement inchangé et l'euro monte légèrement, à 1,062 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont en hausse pour une quatrième séance consécutive avec la baisse des stocks de brut aux Etats-Unis, où une tempête hivernale frappe une grande partie du pays.

Le Brent gagne 1,74% à 83,63 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,67% à 79,6 dollars.

(Laetitia Volga, édité par Myriam Rivet)