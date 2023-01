Les Bourses sans direction, faible appétit pour le risque

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue proche de l'équilibre et les Bourses européennes montent mais sur de faibles écarts lundi à mi-séance, les investisseurs se montrant peu enclins à prendre des risques avec les incertitudes sur la politique monétaire des banques centrales et avant une semaine chargée en données économiques majeures et en publications de résultats d'entreprises de premier plan. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,02% pour le Dow Jones, en hausse de 0,01% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,06% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 grignote 0,16% à 7.007,26 à 12h37 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,12% et à Londres, le FTSE avance de 0,31%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'octroie 0,16%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro monte de 0,32% et le Stoxx 600 de 0,22%.

Les signes de modération de l'inflation et la fin des restrictions sanitaires en Chine ont fait naître l'espoir, depuis le début de l'année, que la récession économique attendue pourrait ne pas être aussi sévère que prévu.

La saison des résultats, qui s'accélère cette semaine avec entre autres LVMH, ASML ou Tesla, devrait permettre aux investisseurs de voir si les performances des entreprises ont de quoi faire perdurer le rallye des marchés boursiers.

Les opérateurs de marché attendent par ailleurs la publication dans la semaine des premiers résultats des enquêtes S&P auprès des directeurs d'achats, la première estimation du PIB américain au quatrième trimestre et l'indice des prix "core PCE", le plus surveillé par la Réserve fédérale.

La Fed est maintenant dans sa période de réserve avant sa réunion la semaine prochaine mais ce n'est pas encore le cas pour la Banque centrale européenne, qui se réunit le 2 février.

Peter Kazimir, membre du Conseil des gouverneurs, a déclaré que la BCE devrait procéder à deux nouvelles hausses des taux d'un demi-point de base chacune malgré la détente de l'inflation, faisant écho aux propos de son confrère Klaas Knot dimanche.

D'après les conclusions d'une enquête de Reuters, l'institution devrait porter son taux de dépôt de l'institution jusqu'à 3,25% au cours du deuxième trimestre avant de faire une pause dans son cycle.

VOIR AUSSI: ANALYSE-La BCE peine à convaincre les marchés après des messages contradictoires

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Salesforce prenait 4% dans les échanges d'avant-Bourse après des informations de Reuters sur une prise de participations de plusieurs milliards de dollars par le fonds activiste Elliott Management.

VALEURS EN EUROPE

A Paris, Atos grimpe de 4,52%, dopé par des informations du Journal du Dimanche selon lesquelles le groupe français Astek a exprimé son intérêt pour un rachat de la future entité séparée Evidian, qui regroupera notamment la très convoitée division Big Data et Sécurité (BDS) d'Atos.

Remy Cointreau prend 2,65% après le passage à "acheter" de Citigroup.

Au niveau sectoriel, le compartiment de la chimie (-0,53%) souffre pour sa part de la baisse de 4,76% de l'allemand Symrise, qui a fait état d'une marge d'Ebitda pour 2022 sous les attentes.

CHANGES/TAUX

La perspective que la BCE poursuivre sa remontée des taux au rythme de 50 points de base lors de ses deux prochaines réunions offre un soutien à l'euro, qui a touché un plus haut depuis avril à plus de 1,09, avant de revenir à 1,087 dollar, en hausse de 0,14%.

Le billet vert est stable face à un panier de référence.

Sur le marché obligataire, le rendement allemand à dix ans a monté dans la matinée jusqu'à 2,2%, au plus haut depuis une semaine, avant de se stabiliser autour de 2,182%.

Le dix ans américain, lui, évolue à 3,5043%, son rendement étant en hausse de deux points de base..

PÉTROLE

Les cours du pétrole prolongent leurs gains de la semaine dernière en raison de perspectives plus favorables avec la reprise économique attendue de la Chine.

Le Brent gagne 0,67% à 88,22 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,6% à 82,13 dollars.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)