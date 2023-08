Les Bourses saluent les chiffres rassurants de l'inflation américaine

Les Bourses saluent les chiffres rassurants de l'inflation américaine













Crédit photo © Reuters

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont progressé jeudi, l'évolution encourageante de l'inflation américaine relançant les spéculations selon lesquelles la Réserve fédérale ne relèvera pas ses taux le mois prochain. À Paris, le CAC 40 a pris 1,52% à 7.433,62 points. Le Footsie britannique a gagné 0,41% et le Dax allemand 0,91%. L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 1,55%, le FTSEurofirst 300 de 0,78% et le Stoxx 600 de 0,79%. Aux Etats-Unis, les grands indices de Wall Street prenaient entre 0,6% et 0,7% au moment de la clôture européenne. La hausse des prix à la consommation s'est accélérée à 3,2% sur un an mais les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une augmentation plus importante, à 3,3%. Si l'on exclut l'alimentation et l'énergie, l'indice des prix s'affiche en hausse de 4,7% sur les 12 mois à fin juillet, après une progression de 4,8% un mois plus tôt. Les investisseurs sont de plus en plus nombreux à anticiper un statu quo de la Fed sur ses taux d'intérêt en septembre, selon le baromètre FedWatch. "Il n'y a aucune nouvelle information dans ce rapport sur l'inflation qui devrait pousser la Fed à relever davantage ses taux. Les chiffres eux-mêmes montrent une décélération et cela devrait être suffisant pour que la banque centrale fasse une pause", a déclaré Marcus Poppe, chez DWS. Par ailleurs, les inscriptions au chômage outre-Atlantique ont augmenté plus que prévu la semaine dernière, à 248.000. VALEURS En Bourse, Kering, Hermès et LVMH ont pris de 2,21% à 3,43%. La Chine a décidé de lever l'interdiction des voyages en groupe à destination de plusieurs pays, dont les Etats-Unis et le Japon, ce qui pourrait booster les ventes des groupes du luxe Le secteur européen de l'assurance a affiché la plus forte progression du jour, avec un gain de 1,95% pour son indice Stoxx. Allianz a gagné 4,9% et pris la tête du Dax après avoir fait état d'un bénéfice d'exploitation semestriel supérieur aux attentes. A contrario, Siemens a publié un bénéfice trimestriel décevant, entraînant un recul de 4,79% son cours. CHANGES Si les actions montent, le dollar souffre de la perspective d'une fin prochaine, voire déjà là, de la remontée des taux directeurs américains. Il cède 0,24% face à un panier de grandes devises de référence. L'euro s'apprécie de 0,38% face au billet vert à 1,1015, après avoir atteint un plus haut de deux semaines à 1,1064. TAUX Sur le marché des emprunts d'Etat, les rendements des Treasuries sont relativement stables après les chiffres d'inflation, à 4,0185% pour les titres à dix ans et à 4,7765% pour le deux, en léger repli. Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini la journée en hausse, autour de 2,5%. PÉTROLE Les cours pétroliers reculent légèrement après avoir atteint la veille des pics de plusieurs mois sous l'effet notamment des nouvelles baisses de production annoncées dernièrement par l'Arabie saoudite et la Russie. Le Brent perd 0,63% à 87 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,98% à 83,57 dollars. (Laetitia Volga)