Les Bourses retiennent leur souffle avant l'emploi américain

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en ordre dispersé et les Bourses européennes évoluent sans direction claire à mi-séance vendredi, dans l'attente des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, qui ne manqueront pas d'alimenter les débats sur la politique monétaire de la Réserve fédérale. Les contrats à terme signalent un gain de 0,14% pour le Dow Jones, une ouverture stable (-0,01%) pour le Standard & Poor's-500 et un recul de 0,3% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,28% à 6.780,72 vers 12h10 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,06% et à Londres, le FTSE prend 0,25%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en hausse de 0,13%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,14% et le Stoxx 600 de 0,17%.

Ce dernier affiche pour le moment une hausse de 3,5% pour l'ensemble de la semaine. La première estimation de l'inflation en zone euro en décembre a confirmé la décélération observée dernièrement en France et en Allemagne avec une hausse des prix de 9,2% sur un an pour l'indice IPCH, après 10,1% en novembre.

Cependant, cette tendance est à mettre sur le compte du recul des prix de l'énergie uniquement. En excluant cette catégorie et celle de l'alimentation non transformée, la hausse de l'inflation s'est accélérée, à 6,9%, ce qui devrait encourager la Banque centrale européenne à poursuivre la remontée de ses taux dans les mois à venir.

L'attention des investisseurs est désormais portée sur les chiffres mensuels des créations d'emplois aux Etats-Unis en décembre, publiés à 13h30 GMT. Le consensus Reuters donne une baisse des créations de postes non-agricoles à 200.000 et un taux de chômage stable à 3,7%. La solidité du marché du travail, illustrée jeudi par plusieurs indicateurs, fait craindre que la Fed relève ses taux à un niveau élevé pour plus longtemps que prévu.

"Compte tenu de ce que nous observons actuellement sur le marché de l'emploi, la Fed semble peu encline à ralentir sa politique, ce qui signifie que nous pourrions bien avoir une nouvelle hausse des taux d'au moins 100 points de base au total d'ici la fin du premier trimestre", a déclaré CMC Markets. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Côté valeurs, Tesla cède 4,7% dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street, le constructeur automobile ayant réduit les prix de ventes de ses voitures électriques en Chine pour la deuxième fois en moins de trois mois.

VALEURS EN EUROPE

Dans l'actualité des sociétés européennes, Sodexo recule de 2,08% malgré un chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice 2023 supérieur aux attentes.

Au niveau sectoriel, le compartiment de l'énergie gagne 0,94% et celui des valeurs minières 1,06%, portés par l'optimisme concernant le redémarrage économique de la Chine.

TAUX Les rendements des bons du Trésor américain varient peu dans l'attente des statistiques de l'emploi aux Etats-Unis: le dix ans s'affiche à 3,7216%.

Son équivalent allemand perd près de deux points de base à 2,285%. Il perd pour le moment plus de 27 points de base sur la semaine, la baisse la plus marquée depuis fin octobre, après les chiffres de l'inflation des pays européens.

CHANGES Le dollar gagne du terrain face à un panier de six devises (+0,48%) à la perspective que la Fed poursuive son resserrement monétaire.

L'euro abandonne 0,31%, sous 1,05.

PÉTROLE

Le marché du pétrole repasse légèrement dans le rouge du fait des incertitudes sur l'économie globale. Le Brent perd 0,1% à 78,61 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,08% à 73,61 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 JANVIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Créations d'emplois non décembre 200.000 263.000

agricoles

- taux de chômage 3,7% 3,7%

- salaire horaire moyen +0,4% +0,6%

- salaire horaire moyen sur +5,0% +5,1%

un an

USA 15h00 ISM services décembre 55,0 56,5

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)